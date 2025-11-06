Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниила Борисенко в эфире телемарафона.
В чем заключается основная сложность?
За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.
Ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ и и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев,
– пояснил Даниил Борисенко.
Военный добавил, что из-за этого трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.
По его словам, чрезвычайно ответственно и важно координировать действия всех ответственных лиц и подразделений, чтобы проводить ударно-поисковые операции, блокировать подразделения противника, продвижения в пределах Покровска, перерезать его логистику и возможности, а также отслеживать точки взлета его пилотов.
Что сейчас происходит на Покровском направлении?
Вечером 5 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в Покровске, не позволяя врагу закрепиться в городе.
В тот же день стало известно, что штурмовики полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Во время операции был ранен один военный.
Эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что предпосылки для ситуации под Покровском этого сложились еще летом – из-за отвлечения на Курское направление и недостаточное внимание к восточному фронту.