Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниила Борисенко в эфире телемарафона.

Читайте также Россияне просачиваются на Покровском направлении: какая там ситуация, и как действует враг

В чем заключается основная сложность?

За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.

Ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ и и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев,

– пояснил Даниил Борисенко.

Военный добавил, что из-за этого трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.

По его словам, чрезвычайно ответственно и важно координировать действия всех ответственных лиц и подразделений, чтобы проводить ударно-поисковые операции, блокировать подразделения противника, продвижения в пределах Покровска, перерезать его логистику и возможности, а также отслеживать точки взлета его пилотов.

Что сейчас происходит на Покровском направлении?