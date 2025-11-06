Может стать самым большим потерянным городом со времен Бахмута: в NYT объяснили, зачем России Покровск

Россия стягивает войска и концентрирует огневую мощь на Покровске, пытаясь захватить город. В случае падения Покровск станет крупнейшим населенным пунктом, который Украина потеряла со времен боев за Бахмут в мае 2023 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Каково значение Покровска для России?

Довоенное население Покровска в 60 тысяч человек сократилось до менее чем 1300 жителей.

Украинские военные, которые обороняют город, сообщают о постоянных ожесточенных боях. По словам Владимира Зеленского, почти треть всех боестолкновений вдоль линии фронта, которая простирается почти на 1200 километров, происходит именно в Покровске, а половина российских ударов управляемыми авиабомбами сосредоточена на этом городе.

Покровск считают последним серьезным препятствием, мешающим российским войскам приблизиться к Славянску и Краматорску – единственных крупных городов Донецкой области, которые остаются под контролем Украины. Именно эти территории российский диктатор Владимир Путин давно стремится захватить.

Захват Покровска может помочь Кремлю поддержать нарратив о том, что Россия якобы имеет успехи на поле боя, а война только ухудшится для Украины, если она не пойдет на уступки Москве,

– говорится в материале NYT.

Украина же удерживает Покровск, в частности, чтобы опровергнуть эту кремлевскую риторику – особенно в условиях, когда ищет дополнительной поддержки от непостоянной администрации Трампа.

Впрочем, в военном смысле потеря Покровска может иметь для Украины относительно небольшое значение. Российское постепенное продвижение стоит для Кремля чрезвычайно дорого. Украинское командование считает, что огромные потери, которые понесут российские войска во время этих атак, в конце концов ослабят общую способность страны-агрессора вести войну.

Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?