Може стати найбільшим втраченим містом з часів Бахмута: у NYT пояснили, навіщо Росії Покровськ

Росія стягує війська та концентрує вогневу міць на Покровську, намагаючись захопити місто. У разі падіння Покровськ стане найбільшим населеним пунктом, який Україна втратила з часів боїв за Бахмут у травні 2023 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Читайте також Ексофіцер Повітряних сил назвав дієвий спосіб захисту логістики біля Покровська

Яке значення Покровська для Росії?

Довоєнне населення Покровська в 60 тисяч осіб скоротилося до менш ніж 1300 жителів.

Українські військові, які обороняють місто, повідомляють про постійні запеклі бої. За словами Володимира Зеленського, майже третина всіх боєзіткнень уздовж лінії фронту, яка простягається майже на 1200 кілометрів, відбувається саме в Покровську, а половина російських ударів керованими авіабомбами зосереджена на цьому місті.

Покровськ вважають останньою серйозною перешкодою, що заважає російським військам наблизитися до Слов'янська та Краматорська – єдиних великих міст Донецької області, які залишаються під контролем України. Саме ці території російський диктатор Володимир Путін давно прагне захопити.

Захоплення Покровська може допомогти Кремлю підтримати наратив про те, що Росія нібито має успіхи на полі бою, а війна лише погіршиться для України, якщо вона не піде на поступки Москві,

– йдеться в матеріалі NYT.

Україна ж утримує Покровськ, зокрема, щоб спростувати цю кремлівську риторику – особливо в умовах, коли шукає додаткової підтримки від непостійної адміністрації Трампа.

Втім, у військовому сенсі втрата Покровська може мати для України відносно невелике значення. Російське поступове просування коштує для Кремля надзвичайно дорого. Українське командування вважає, що величезні втрати, яких зазнають російські війська під час цих атак, зрештою ослаблять загальну здатність країни-агресорки вести війну.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку?