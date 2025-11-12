Россияне экстренно перебрасывают силы под Покровск из-за нехватки резервов, – "Атеш"

Российские войска продолжают давить на Покровск. Сейчас оккупанты срочно перебрасывают силы на это направление из-за нехватки резервов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Куда россияне перебрасывают войска?

Как сообщают информаторы движения "Атеш" районе Угледара, а также агенты из числа российских военных, командование оккупационной армии экстренно перебрасывает личный состав на Покровское направление.

Ежедневно в сторону Покровска движется военная техника с бойцами, которых, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

У российской армии, очевидно, исчерпаны и основные силы, и оперативные резервы для продолжения наступления, поэтому они вынуждены срочно оголять другие участки фронта,

– говорится в сообщении.

Агенты из 506-го мотострелкового полка также сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни военнослужащих. Новоприбывших сразу отправляют на штурмы, часто даже без оформления в составе нового подразделения.

Эти данные подтверждают, что Россия пытается захватить Покровск любой ценой, игнорируя масштабные потери в живой силе и технике – продолжая непрерывно перебрасывать на фронт новые подразделения.

Они продолжают отправлять всё новые силы на верную смерть,

– подытожили в "Атеш".

Что вообще происходит на Покровском направлении?