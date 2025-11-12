Росіяни екстрено перекидають сили під Покровськ через брак резервів, – "Атеш"
- Російська армія терміново перекидає сили на Покровський напрямок через брак резервів, знімаючи війська з Херсонського та Запорізького напрямків.
- Новоприбулі військовослужбовці відразу відправляються на штурми без оформлення у нових підрозділах.
Російські війська продовжують тиснути на Покровськ. Наразі окупанти терміново перекидають сили на цей напрямок через брак резервів.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Куди росіяни перекидають війська?
Як повідомляють інформатори руху "Атеш" районі Вугледара, а також агенти з-поміж російських військових, командування окупаційної армії екстрено перекидає особовий склад на Покровський напрямок.
Щодня у бік Покровська рухається військова техніка з бійцями, яких, імовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.
У російської армії, очевидно, вичерпано і основні сили, і оперативні резерви для продовження наступу, тому вони змушені терміново оголювати інші ділянки фронту,
– йдеться в повідомленні.
Агенти з 506-го мотострілецького полку також повідомляють, що до їхнього розташування щодня прибувають сотні військовослужбовців. Новоприбулих одразу відправляють на штурми, часто навіть без оформлення у складі нового підрозділу.
Ці дані підтверджують, що Росія намагається захопити Покровськ за будь-яку ціну, ігноруючи масштабні втрати у живій силі та техніці — продовжуючи безупинно перекидати на фронт нові підрозділи.
Вони продовжують відправляти нові сили на вірну смерть,
– підсумували в "Атеш".
Що взагалі відбувається на Покровському напрямку?
У DeepState повідомили, що наразі ворог намагається просунутись вглиб Покровська та окупувати Гришине. Противник закріплюється на південних околицях міста, однак українські сили продовжують проводять зачистки на цій ділянці фронту.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан звернув увагу на те, що ворог дещо знизив інтенсивність атак під Покровськом. Він припускає, що це могло статися через несприятливу погоду.
За словами українських військових, наразі у Покровську перебуває понад 300 росіян. Вони прагнуть вийти на північні межі міста, щоб потім спробувати оточити агломерацію.