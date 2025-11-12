Росіяни екстрено перекидають сили під Покровськ через брак резервів, – "Атеш"

Російські війська продовжують тиснути на Покровськ. Наразі окупанти терміново перекидають сили на цей напрямок через брак резервів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Куди росіяни перекидають війська?

Як повідомляють інформатори руху "Атеш" районі Вугледара, а також агенти з-поміж російських військових, командування окупаційної армії екстрено перекидає особовий склад на Покровський напрямок.

Щодня у бік Покровська рухається військова техніка з бійцями, яких, імовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

У російської армії, очевидно, вичерпано і основні сили, і оперативні резерви для продовження наступу, тому вони змушені терміново оголювати інші ділянки фронту,

– йдеться в повідомленні.

Агенти з 506-го мотострілецького полку також повідомляють, що до їхнього розташування щодня прибувають сотні військовослужбовців. Новоприбулих одразу відправляють на штурми, часто навіть без оформлення у складі нового підрозділу.

Ці дані підтверджують, що Росія намагається захопити Покровськ за будь-яку ціну, ігноруючи масштабні втрати у живій силі та техніці — продовжуючи безупинно перекидати на фронт нові підрозділи.

Вони продовжують відправляти нові сили на вірну смерть,

– підсумували в "Атеш".

Що взагалі відбувається на Покровському напрямку?