Критическая ситуация под Покровском: враг углубляет наступление, под угрозой Мирноград, – DeepState

На Покровском направлении ситуация продолжает быть сложной. Россияне постепенно продвигаются вглубь города, укрепляют свои позиции и пытаются взять под свой контроль логистические пути. Под угрозой оказался и соседний Мирноград, который фактически "отделяется от внешнего мира".

Российские войска продолжают накапливать технику, живую силу и налаживать логистику для наступления на Покровское направление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

Что известно о ситуации под Покровском?

Украинские силы продолжают фиксировать и уничтожать врага, который накапливается в Покровске. В то же время россиянам удается постепенно продвигаться, занимать новые позиции, обустраивать укрепления и контролировать логистику для дальнейшего движения вглубь города.

Украинские воины ведут активные бои с россиянами, осуществляют зачистки и наносят удары по оккупантам всеми доступными средствами. Значительную роль в сдерживании врага играют операторы дронов, которые наносят эффективные поражения вражеской техники и живой силы противника.

По данным аналитического центра, сейчас продолжаются ожесточенные бои между Покровском и Гришино – враг пытается оккупировать последнее. В то же время украинские силы спецподразделений проводят активные зачистки, ведь этот участок фронта является важным для логистики. Однако главная проблема остается – противник закрепляется на южных окраинах города, что затрудняет его сдерживание.

Какова судьба соседнего Мирнограда?

DeepState также предупреждает, что под угрозой оказался и соседний город Мирноград.

Мирноград просто отделяется от "внешнего" мира и его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут даже, нормально не закрепившись там,

– пишут аналитики.

Что произошло на фронте за сутки?