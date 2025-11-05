Критическая ситуация под Покровском: враг углубляет наступление, под угрозой Мирноград, – DeepState
На Покровском направлении ситуация продолжает быть сложной. Россияне постепенно продвигаются вглубь города, укрепляют свои позиции и пытаются взять под свой контроль логистические пути. Под угрозой оказался и соседний Мирноград, который фактически "отделяется от внешнего мира".
Российские войска продолжают накапливать технику, живую силу и налаживать логистику для наступления на Покровское направление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.
Смотрите также Как россиянам удалось продвинуться в Покровск и какая ситуация в городе сейчас: анализ ISW
Что известно о ситуации под Покровском?
Украинские силы продолжают фиксировать и уничтожать врага, который накапливается в Покровске. В то же время россиянам удается постепенно продвигаться, занимать новые позиции, обустраивать укрепления и контролировать логистику для дальнейшего движения вглубь города.
Обновленная ситуация на Покровском направлении: смотрите карту
Украинские воины ведут активные бои с россиянами, осуществляют зачистки и наносят удары по оккупантам всеми доступными средствами. Значительную роль в сдерживании врага играют операторы дронов, которые наносят эффективные поражения вражеской техники и живой силы противника.
По данным аналитического центра, сейчас продолжаются ожесточенные бои между Покровском и Гришино – враг пытается оккупировать последнее. В то же время украинские силы спецподразделений проводят активные зачистки, ведь этот участок фронта является важным для логистики. Однако главная проблема остается – противник закрепляется на южных окраинах города, что затрудняет его сдерживание.
Какова судьба соседнего Мирнограда?
DeepState также предупреждает, что под угрозой оказался и соседний город Мирноград.
Мирноград просто отделяется от "внешнего" мира и его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут даже, нормально не закрепившись там,
– пишут аналитики.
Какая ситуация возле Мирнограда: смотрите карту
Что произошло на фронте за сутки?
По состоянию на 5 ноября зафиксировано 154 боевых столкновения на разных направлениях, в частности 4 618 обстрелов, 133 из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Покровском направлении оккупанты пытались провести 52 штурма и 17 атак на Славянском направлении и 15 на Александровском.
За сутки враг потерял более 900 человек личного состава, 3 танка и столько же бронированных машин, 24 РСЗО и 398 ударных БпЛА.