Критична ситуація під Покровськом: ворог поглиблює наступ, під загрозою Мирноград, – DeepState

На Покровському напрямку ситуація продовжує бути складною. Росіяни поступово просуваються вглиб міста, укріплюють свої позиції та намагаються взяти під свій контроль логістичні шляхи. Під загрозою опинився і сусідній Мирноград, який фактично "відділяється від зовнішнього світу".

Російські війська продовжують накопичувати техніку, живу силу та налагоджувати логістику для наступу на Покровський напрямок. Про це пише 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState.

Дивіться також Як росіянам вдалося просунутися до Покровська та яка ситуація в місті зараз: аналіз ISW

Що відомо про ситуацію під Покровськом?

Українські сили продовжують фіксувати та знищувати ворога, який накопичується в Покровську. Водночас росіянам вдається поступово просуватись, займати нові позиції, облаштовувати укріплення та контролювати логістику для подальшого руху вглиб міста.

Оновлена ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту

Українські воїни ведуть активні бої із росіянами, здійснюють зачистки та завдають ударів по окупантах всіма доступними засобами. Значну роль у стримуванні ворога відіграють оператори дронів, які завдають ефективних уражень ворожої техніки та живої сили противника.

За даними аналітичного центру, наразі тривають запеклі бої між Покровськом і Гришиним – ворог намагається окупувати останнє. Водночас українські сили спецпідрозділів проводять активні зачистки, адже ця ділянка фронту є важливою для логістики. Однак головна проблема залишається – противник закріплюється на південних околицях міста, що ускладнює його стримування.

Яка доля сусіднього Мирнограда?

DeepState також попереджає, що під загрозою опинилось і сусіднє місто Мирноград.

Мирноград просто відділяється від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільшою прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть навіть, нормально не закріпившись там,

– пишуть аналітики.

Яка ситуація біля Мирнограда: дивіться карту

Що відбулось на фронті за добу?