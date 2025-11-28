Ситуацию возле Гуляйполя удалось стабилизировать, выстраивается новая оборонительная линия, – Братчук

Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию возле Гуляйполя благодаря штурмовым полкам. Сейчас там выстраивается новая оборонительная линия, которая должна сдерживать российских оккупантов.

Россияне считают, что преодолеть запорожские степи им будет легче. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 каналу, что захватчики называют направление Гуляйполя перспективным.

"Сегодня по Гуляйполю выстраивается новая оборонительная линия. Надеюсь, она будет сдерживать врага дальше. Потому что Гуляйполе для россиян сегодня очень интересное и перспективное направление, как они считают", – сказал он.

Какое намерение россиян?

Сергей Братчук подчеркнул, что россияне по всем направлениям пытаются зайти в украинские крупные населенные пункты. В частности, это Лиман, Северск, Константиновка. В Купянске есть российские войска, хотя постепенно они вытесняются.

Попытки зайти в зимний период, завязать городские бои и попытаться перезимовать в таких условиях. Поэтому зима точно будет жаркой. Враг пока не собирается останавливаться. Надеюсь, что замыслы, которые есть у нашего командования, эти меры и контратакующие механизмы будут применены и дадут нам возможность продолжать оборонительную операцию,

– подчеркнул он.

Что происходит возле Гуляйполя?