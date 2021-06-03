Бойня на Житомирщине: приговор могут вынести уже после 4 июня

В пятницу, 4 июня, Богунский районный суд Житомира планирует провести дебаты по делу об убийстве семи друзей, которые приехали на рыбалку, в частности военнослужащих и ветеранов войны на Востоке.

Об этом 24 каналу сообщил сын одного из погибших, старшего сержанта Виталия Вульчина, Максим. Обычно дебаты являются финальным аккордом в рассмотрении судебного дела.

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Что известно о массовом расстреле в Житомирской области

Компания из 8 мужчин решила отдохнуть на рыбалке на пруду в Попельнянском районе Житомирской области 22 мая 2020 года. Ранее они уже собирались на этом месте, поэтому с арендатором были знакомы.

Трое из рыбаков были военнослужащими Нацгвардии. Другие – волонтеры и добровольцы, участвовавшие в защите Украины от российских захватчиков.

По словам Вадима Федюнина (единственного свидетеля, который выжил во время этих событий), обвиняемого в массовом убийстве Анатолия Захаренко товарищи знали в течение 15 лет. На отдых к нему ездили уже не впервые. В ночь на 22 мая Захаренко расстрелял отдыхающих из собственного охотничьего ружья. Одному из мужчин удалось скрыться с места происшествия и сообщить правоохранителям. Другие семеро были убиты. Часть из них – во сне.

Кто погиб в результате стрельбы:

Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек");

Боец Бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");

Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Финн");

Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");

Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гедзь");

Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").

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По словам сына убитого, скорее всего, 4 июня председательствующая судья Наталья Гулак планирует выйти в совещательную комнату выносить приговор.

Первое заседание по этому делу состоялось 29 декабря 2020 года.

Очень торопливый процесс. Где-то полгода прошло и судья уже очень хочет завершить этот процесс. Это удивляет. Обычно даже мелкие дела не ведутся так быстро. Здесь – семь убитых, 12 томов дела и такая скорость рассмотрения. По имеющейся информации, судья скоро должен идти в отставку и хочет завершить это дело быстрее,

– сказал Вульчин.

При этом, по его словам, это заседание планировалось вообще на 7 мая. Но его перенесли на 4 июня из-за болезни судьи.

По плану, на этом заседании должен был состояться допрос подсудимого, несмотря на то, что сам он выразил нежелание отвечать на вопросы стороны потерпевших.

"Это было одно из ключевых заседаний. Мы к нему готовились. 7 мая пришло сообщение о том, что запланированное ранее заседание теперь вне очереди и в срочном порядке будет проведено 18 мая. Представители потерпевших имели другие заранее назначенные судебные заседания на эту же дату. Решили подать заявление с просьбой перенести заседание на 4 июня (как и планировалось) по объективным причинам и не проводить его без присутствия потерпевших или их представителей. Потерпевшие не пропустили ни одного заседания до этого. Однако, наше заявление было просто проигнорировано. Хотя когда сторона защиты просила о переносе другого заседания, им это согласовали, как и перенос из-за болезни судьи", – рассказал Вульчин.

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По его словам, 17 мая во второй половине дня некоторым пострадавшим пришло SMS-сообщение с требованием явиться на судебное заседание на следующий день. В срочном порядке были высланы идентичные заявления о переносе уже от лица каждого из потерпевших. Однако заседание все же провели 18 мая.

Этот факт, как и ряд других, семьи погибших считают таким, что может свидетельствовать о предвзятости судьи.

В частности, как рассказывает Вульчин, один из свидетелей – сотрудник Департамента внутренней безопасности Нацполиции – заявил, что он якобы провел собственное расследование и пришел к выводу, что виноваты именно погибшие, и что он вообще видел там "мешки оружия".

"Никаких доказательств он не привел, но судья его не останавливала, хотя на фотодоказательстве никаких мешков оружия не было. Интересно то, что работники Департамента внутренней безопасности были первыми, кто прибыл на место преступления. Это те же сотрудники, которые сотрудничали с Захаренко по делу по задержанию начальника полиции, те самые, которые первыми осматривали место преступления. В то же время когда говорили работники полиции Попильнянского района, один из них сообщил, что на место событий приехал их начальник и удивился тому, что подозреваемый не был закован в наручники. В ответ на это судья отреагировала эмоционально, давая свою негативную оценку этому высказыванию", – добавляет он.

Вместе с тем, как рассказывает Максим, когда показания в суде давал человек, который приютил единственного свидетеля расстрела, адвокат спросил, знает ли он о случаях угроз со стороны подсудимого своим односельчанам или кому-то еще. "Свидетель ответил утвердительно, но судья Гулак его прервала вопросом, видел ли он это лично, на что тот ответил отрицательно, и тогда она заявила, что это все сплетни "из области одна баба сказала". В отличие от "мешков оружия", да?", – говорит сын погибшего.

Когда рассматривались фотографии дня, изъятые из телефона одного из погибших, ветерана русско-украинской войны и волонтера Романа Ханенко, на которых в частности были изображены погибшие с оружием: судья сказала "Мальчики играют с оружием",

– добавляет он.



Снимок, сделанный одним из погибших в день убийства / Фото с телефона погибшего​



Снимок, сделанный одним из погибших в день убийства / Фото с телефона погибшего

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По словам Вульчина, представители пострадавших будут требовать пожизненного заключения для Захаренко, поскольку в этом деле, по их мнению, именно такой приговор является единственным юридически адекватным решением.