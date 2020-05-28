Никакого конфликта за столом не было: детали отношений убитых на Житомирщине АТОвцив с Захаренко

Анатолий Захаренко, который в Новоселице на Житомирщине из ружья расстрелял компанию АТОвцев, не имел с погибшими никаких конфликтов. Кроме того, участники боевых действий на Донбассе очень часто помогали мужчине..

Были ли конфликты между Захаренко и погибшими АТОвцами

Об этом рассказал Вадим Федюнин, ветеран батальона имени Кульчицкого. Именно ему удалось сбежать во время жестокого убийства АТОвцев на Житомирщине. Комментарий свидетеля тех трагических событий на своей фейсбук-странице опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, на пруд в Захаренко постоянно приезжали компании АТОшников. Более того, один из погибших – Роман Ханенко – знал мужчину на протяжении многих лет. И даже в начале 2000-х годов нашел ему врача. Тогда Захаренко в Киеве делали операцию.

"Мы не раз сбрасывались ему на помощь, в сауну, на зарыбление, привозили компании рыбаков, которые всегда платили, помогали ему чем могли", – отметил Федюнин.

Он добавляет, что они к Захаренко относились с уважением. Но другом или братом для них его назвать нельзя. Правда, Роман Ханенко находился с хозяином пруда в дружеских отношениях.

Были ли споры за столом? Да разная глупость была. Начали о мусульманстве говорить. Помню, говорю: "Толик, ты – не прав. Грузины не могут быть мусульманами". Я уже пытался вспомнить – кажется, аджарцы там – мусульмане,

– говорит Федюнин.

Что могло стать причиной трагедии

Федюнин предполагает, что в Захаренко могла начаться "белая горячка". По его словам, никаких разумных причин быть не может.

"Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, что нормальный человек может такое объяснить", – отметил мужчина.

Он утверждает, что на самом деле никакого конфликта за столом не было. Однако точно не знает, что там произошло.

"Я как посмотрел, какую пургу запускают на всех каналах, типа он там был за Россию и против АТОшников... На самом деле, Толик, когда выпьет, становится хвастуном. Во всех разговорах слышно только слово "я". И говорит: "Возьмите меня на войну. Мне же стыдно перед вами!" Ему всегда отвечали: "Да успокойся, ты нам здесь нужен, дети у тебя, занимайся", – рассказал Федюнин.

В то же время свидетель трагедии подчеркивает, что все его собратья никогда не скажут человеку, что ты не был на войне, а я был.

"Да, среди нас были и осужденные, но все люди жили, я знаю точно, много лет честной жизнью, никакого криминала. И служили честно, когда надо было Родине", – подытожил он.

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