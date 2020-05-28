Понимаешь, что прямо сейчас добивают друзей: уцелевший на Житомирщине рассказал, как убежал

В ночь на 22 мая в Житомирской области произошло массовое убийство, в результате которого погибли 7 человек. Из всей компании выжили лишь вероятный убийца Анатолий Захаренко и Вадим Федюнин – мужчина, который смог убежать. Последний рассказал о том, как ему удалось выжить.

О том, как начинался и заканчивался тот кровавый вечер, Федюнин рассказал в интервью. Его опубликовал главный редактор издания Цензор.net Юрий Бутусов.

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Он рассказал, что вечером мужчины сидели и выпивали. Он сам выпил только 2 бокала пива. Виталий Вульчин ("Расстрига") и Александр Билоус ("Белый"). Не пили вообще. Остальные выпивали крепкий алокоголь.

Когда первые люди шли спать, Захаренко "под мухой" уже начинал кричать. Правда, Федюнин уверяет, что он так себя ведет постоянно. Поэтому ничего необычного не произошло.

За сравнительно короткое время 6 мужчин пошли спать. Последним из них был именно Вадим Федюнин – единственный, кому удалось выжить. Выпивать остались Захаренко, Андрей Москалец ("Малек") и Эскендер Османов.

Я еще не успел заснуть, когда услышал выстрелы. Я начал будить остальных ребят, но они уже спали. Те, кто слышали меня, думали, что это шутка. Знаете, шутки бывают дебильными,

– рассказал уцелевший военный.

По его словам, дальше проснулись Роман Ханенко ("Овод") и Виталий Вульчин ("Расстрига"). Последний бросился искать нож, а первый вышел на улицу, где и встретил своего убийцу.

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Вадим Федюнин также рассказал, что Анатолий Захаренко – профессиональный охотник, перезаряжает оружие за несколько секунд. Он всегда этим хвалился.

После убийства Ханенко Захаренко зашел внутрь домика, где сразу нацелился на Федюнина. Тогда на него бросился Вульчин. Захаренко выстрелил "Расстриге" прямо в шею, а потом выбежал на улицу перезаряжаться. Именно в этот момент и убежал единственный военный, который смог уцелеть.

Я бегу босиком. Понимаю, что у меня только что убили друзей, что их сейчас добивают с криками: "ах вы ж, уроды, бл*дь, я вас сейчас нах*й, вы, пида*асы, бл*дь,

– говорит Федюнин.

Он также подчеркнул, что за 3 минуты своего бега услышал 10 выстрелов. Они уже были сделаны из винтовки. То есть, ее взял либо Захаренко, либо кто-то начал отстреливаться.

В конце интервью на вопрос, не было ли мыслей о самоубийстве, Федюнин заявил, что должен дожить до суда и дать показания.

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Оно случилось в ночь на 22 мая, когда 9 мужчин отдыхали на пруду. Посреди ночи владелец пруда Анатолий Захаренко достал оружие и начал стрелять.

Он убил 7 мужчин из 8, которые были с ним. Уцелел только Вадим Федюнин – он бежал в соседнее село и вызвал полицию.

Все семеро погибших являются ветеранами российско-украинской войны: