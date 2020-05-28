Розумієш, що просто зараз добивають друзів: єдиний вцілілий на Житомирщині розповів, як втік

У ніч проти 22 травня у Житомирській області сталося масова стрілянина, у якій загинули7 людей. З усієї компанії вижили лише імовірний вбивця Анатолій Захаренко та Вадим Федюнін – хлопець, що зміг втекти. Останній розповів, про те, як йому вдалося вижити.

Про те, як розпочинвся і завершувався той кривавий вечір, Федюнін розповів в інтерв'ю. Його опублікував головний редактор видання Цензор.net Юрій Бутусов.

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Він розповів, що ввечері чоловіки сиділи та випивали. Він сам випив лише 2 келихи пива. Віталій Вульчин ("Розстрига") й Олександр Білорус ("Білий"). Не пили взагалі. Решта випивали міцний алокоголь.

Коли перші люди йшли спати, Захаренко "під мухою" вже починав кричати. Щоправда, Федюнін запевняє, що він так поводиться постійно. Тож нічого незвичного не сталося.

За порівняно короткий час 6 чоловіків пішли спати. Останнім з них був саме Вадим Федюнін – єдиний, кому пощастило вижити. Випивати залишилися Захаренко, Андрій Москалець ("Мальок") і Ескендер Османов.

Я ще не встиг заснути, коли почув постріли. Я почав будити решту хлопців, але вони вже міцно спали. Ті, хто чули мене, думали, що це жарт. Знаєте, жарти бувають дибільними,

– розповів вцілілий військовий.

За його словами, далі прокинулися Роман Ханенко ("Гедзь") та Віталій Вульчин ("Розстрига"). Останній кинувся шукати ніж, а перший вийшов на вулицю, де й зустрів свого вбивцю.

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Вадим Федюнін також розповів, що Анатолій Захаренко – професійний мисливець, який перезаряджає зброю за декілька секунд. Він завжди цим хвалився.

Після вбивства Ханенка Захаренко зайшов усередину будиночку, де одразу націлився на Федюніна. Тоді на нього кинувся Вульчин. Захаренко вистрелив "Розстризі" просто у шию, а тоді вибіг на вулицю перезаряджатися. Саме у цей момент і втік єдиний військовий, що зміг уціліти.

Я біжу босоніж. Розумію, що у мене щойно вбили друзів, що їх зараз добивають з криками: "ах ви ж, виродки, бл*дь, я вас зараз нах*й, ви, піда*аси, бл*дь,

– каже Федюнін.

Він також підкреслив, що за 3 хвилини свого бігу почув 10 вистрілів. Вони вже були зроблені з гвинтівки. Тобто, її взяв або Захаренко, або ж хтось почав відстрілюватися.

У кінці інтерв'ю на питання, чи не було думок про самогубство, Федюнін заявив, що повинен дожити до суду та дати свідчення.

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Воно трапилося у ніч проти 22 травня, коли 9 чоловіків відпочивали на ставку. Посеред ночі власник ставка Анатолій Захаренко дістав зброю та почав стріляти.

Він вбив 7 чоловіків з 8, які були з ним. Вцілів лише Вадим Федюнін – він втік у сусіднє село та викликав поліцію.

Усі семеро загиблих є ветеранами російсько-української війни: