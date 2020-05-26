Бойня на Житомирщине: кем на самом деле были жертвы массового убийства

На Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых.

Все погибшие – или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. Они подружились на войне – вместе служили в батальонt имени генерал-майора Сергея Кульчицкого. Они продолжали поддерживать дружеские отношения на мирной территории, после того, как часть из них окончила свою службу. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Что известно о погибших на Житомирщине

Все, кого мы опросили, отметили, что погибшие были трудоустроены, не были склонны к жестокости, любили рыбалку и на пруд к Захаренко наведывались отдыхать годами. Собственно, как и немало других силовиков. Как рассказали 24 каналу работники Минобороны и Генштаба ВСУ, этот пруд был популярным местом отдыха также среди их офицеров, которые любят рыбачить.

Действующий боец батальона Кульчицкого Павел с псевдо "Меткий" знает погибших с 2015 года – они вместе воевали. По его словам, все они были опытными и увлеченными рыбаками. Что, в частности, помогло им и во время боевых действий.

С большинством из них я познакомился во время выезда в их первую ротацию. Я был заместителем командира взвода. Они все тогда были неопытные и по ходу дела набирались боевого опыта. Помню, как мы на позиции делали обустройство места дислокации и ребята это делать уже умели,

– отметил боец.

"У них был опыт частых выездов на природу, на ту же рыбалку, и обустраиваться на месте они могли, используя все, что есть под рукой: ветки, листья. Они делали такие хибарки, где можно было уютно отдыхать. Ну, и замаскироваться, естественно", – рассказал он.

По его словам, они неоднократно говорили и про пруд, где их убили, мол, у них есть такое замечательное место, где они получают кучу положительных эмоций.

Приглашали всех после ротации поехать туда отдохнуть и порыбачить. Они очень сильно уважали это дело – половить рыбку. Годами туда ездили. Хорошо знали человека, который их убил. Мы все об этом знали. Приезжать туда и делать что-то плохое в месте, которое было любимым, не имеет смысла,

– добавил он.

При этом, по словам "Меткого", большинство погибших не злоупотребляли алкоголем, а некоторые не употребляли его вообще. И об этом в подразделении знали все.

Ветеран батальона имени Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец"), по его словам, приехал в подразделение как волонтер. Впоследствии вступил в ряды батальона и с 2015 года принимал участие в боевых выездах.



Роман Ханенко / Фото Facebook жены погибшего

"Был водителем на скорой помощи, неоднократно вывозил раненых, оказывал первую медицинскую помощь. Мы с ним познакомились, когда наш экипаж БРДМ в колонне отходил из Углегорска. На следующую ротацию мы Рому уже взяли в свой экипаж, как пулеметчика", – рассказал Меткий.

По словам другого бойца – ветерана Олега "Адесы" – тогда Роман подменил пулеметчика экипажа, у которого заболела мама, и он вынужден был временно покинуть зону боевых действий.

Он также рассказал, что у Романа был зарегистрированный травматический пистолет, который всегда держал в машине. "Он инспекции проводил по фонду Давида Арахамии (волонтерское объединение "Народный проект"/People's Project – 24). Фонд покупал дорогое оборудование, и чтобы контролировать его наличие, Рома ездил на передовую и проверял, работают ли с ним ребята и приносит ли это пользу государству. Поэтому ему для работы на передовой нужна была своя амуниция", – пояснил "Адеса".



Роман Ханенко на собственном пруду, который граничит с местом его убийства / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

По его словам, Роман был активным, открытым человеком, который вел здоровый образ жизни. "Он курить бросил, когда один раз под перекрестный огонь попал. Тогда сказал: "Господи, если я живым останусь – курить брошу точно!" Он выжил. И бросил.

Роман очень любит своих детей. Мы рядом живем на Позняках, он часто берет своего младшего и на коляске с ним гуляет, ко мне заходят. Младшенький его очень любит футбол, или там взять камешек и пойти по чему-нибудь постучать, как любой маленький ребенок. Я знаю, что его уже нет. Но не говорю в прошедшем времени. Не могу,

– сказал он.

Ветеран батальона Кульчицкого Алексей Смирнов по кличке "Зигзаг", волонтерский опыт и знакомства Роман часто использовал для того, чтобы обеспечить бойцов подразделения всем необходимым.

"Рома и "Фин" – это были однозначные лидеры в своих компаниях ребят. И Рома был тем человеком, который эти компании соединил", – сказал он.

"Фин" – ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов. Он родился и вырос в Донецке. Участвовал в донецком Евромайдане.



Владимир Куприянов / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

С началом войны перевез семью в Киев и пошел воевать.

Высшее образование, несколько языков, феноменальный ум и практически фотографическая память. Он мог поддержать интересный разговор на любую тему. Невероятно любознательный, никогда не имел никаких барьеров, чтобы узнать что-то новое. У него светилось все и всегда. Не знаю, как у него это получалось – просыпаешься где-то в окопе, погода плохая, воды нет, а он все равно бегает и улыбается. Кажется, что в армии должны быть брутальные ребята, с большими руками. А тут – светлый айтишник, – рассказал "Зигзаг".

По словам Алексея, они познакомились в 2016 году, когда формировали новый взвод аэроразведки. Туда подбирали людей, которые разбираются в технике и любят с ней работать.

В этом деле есть очень много нюансов. Если человек техникой никогда не интересовался раньше, ему сложно будет просто взять в руки гаджет и начать управлять различными видами техники. Наши ребята, в конце концов, не просто так ездили в Америку и там учились,

– вспоминает он.

"Фин", когда ездил, зная испанский, итальянский и английский, по сути был переводчиком для многих наших полковников и офицеров. Он, в отличие от них, с американцами общался на полном уровне. То, что нам сказали пройти за неделю, мы прошли за три дня, после чего уже выясняли, что и как у них организационно устроено. "Фин" вернулся оттуда с горящими глазами, рассказывал, что сейчас мы тут построим новую систему, в главке есть люди, которые понимают, как это важно, и тоже патриоты", – пояснил Алексей.

"Фин" – человек, который максимально с техникой "на ты". Эскендер – плюс-минус так же. "Расстрига" Виталик – это уже боевой человек, который прекрасно понимал, как вести группу. Ему доверяли водить всю группу аэроразведки, в которой были люди, за голову каждого из которых давали очень много денег,

– рассказал Алексей.

После увольнения "Фин" продолжил работать с техникой и видеосъемками – готовил видео для онлайн изданий. "Поскольку они с Эской, то есть – с Эскендером, были не разлей вода, то он и его к себе перетащил и, кажется, последние несколько месяцев они вместе этим занимались.



Владимир Куприянов и Эскендер Османов / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

"Эскендеру крымскотатарская община помогла встать на ноги после увольнения, чтобы он техникой для работы обзавелся, квадрокоптер тоже себе купил", – рассказал "Зигзаг".

Если "Фин" был лидером и человеком, которого можно назвать двигателем прогресса, то Эскендер Османов – личность более творческая. До оккупации Крыма и начала войны работал барменом, занимался музыкой, как все крымчане – работал на туристов в сезон отпусков.

Он любил рисовать, постоянно что-то выдумывал. У него по работе постоянно был вопрос "А что будет, если мы попробуем вот так? А если сделать вот так – будет лучше?".



Эскендер в Чернобыле – бойцы подразделения помогали местным спасателям и правоохранителям выявлять возможные пожары / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

"Он всю жизнь себя пытался реализовать в разных вещах. Все время что-то разрисовывал, чтобы было красиво. Причем рисовал качественно", – рассказал Алексей.

Виталий Вульчин ("Расстрига"), по словам одного из собратьев – патриот с шикарными казацкими усами. По словам другого – непростой и внешне суровый мужчина, который при более близком общении оказывался невероятным добряком. Очень увлекался темой казачества и постепенно обматывал себя различными фактами о нем.



Виталий Вульчин / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

"Очень надежный, если сказал, то сделал обязательно. В вопросе машин ему равных не было", – добавил "Зигзаг".

Владислав Мамиченко ("Мамик") и Андрей Москалец ("Малек) – медики, которые, в том числе, занимались медицинской подготовкой бойцов подразделения.

Их уважали не только как надежных медиков, а и за то, что были слишком вежливы – от них даже мата никто никогда не слышал. Они вместе с Александром Белоусом ("Белым") жили на столичном Лесном массиве. И дружить начали задолго до 2014 года – чуть ли не с детства. Вместе пошли воевать.



Александр Белоус и Владислав Мамиченко / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

"Белый", по словам Олега, работал на рынке "Юность". "Я еще в 90-х на "Юности" работал, как и он. Мы внешне друг друга знали, здоровались. В 2014 году, когда я его в батальоне встретил, спросил: "О, и ты тоже здесь?" Он сказал:" Ну, да, где еще мне быть?".

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"Малек" среди троих друзей был старшим. Он – эксперт по антиквариату, реставратор. Тоже любитель рыбалки. "Когда мы иногда видели, какие люди к нему на консультации приезжали, спрашивали "Что ты вообще на фронте забыл?", – рассказал Алексей.



Андрей Москалец на рыбалке / Фото предоставлено ветеранами батальона имени Кульчицкого

"Он был из тех добровольцев, которые за людей воюют, а не за значки или награды. Спокойный, всегда веселый и дружелюбный. На фронте готовил прекрасные блюда на полевой кухне", – добавил Олег.

"Мамик" постоянно помогал окружающим – и что-то починить, и где-то поддержать, и в чем-то пойти на встречу. Ну, и рыбачить любил. Для них для всех это было важно. Я по каждому могу много говорить. Все они сидеть на месте не любили. И когда начиналась война, они тоже на месте усидеть не смогли,

– сказал "Меткий".

Массовое убийство на Житомирщине: главное

Трагедия произошла примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Попельнянского района Житомирской области. Сюда приехали порыбачить и отдохнуть старые сослуживцы. Их там встретил хозяин, который арендует этот водоем. Он также присоединился к компании.

Он также присоединился к компании. Мужчины, предположительно, употребляли алкоголь. А когда наступила глубокая ночь, большинство из отдыхающих отправились спать в сарайчик и возле него. На берегу остался хозяин (58-летний профессиональный охотник Анатолий Захаренко ) и двое мужчин.

) и двое мужчин. Произошел ли между ними конфликт, пока неизвестно, но предполагают. В итоге Захаренко достал ружье и убил обоих, а потом пошел разобраться с остальными.

После в полицию позвонил 43-летний Вадим Федюнин . Есть версия, что его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Возможно, ему удалось просто убежать.

. Есть версия, что его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Возможно, ему удалось просто убежать. По факту преступления Захаренко задержали. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве более двух человек.

Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве более двух человек. Известно, что остальные убитые – Владимир Куприянов с позывным "Фин" , "Скандер" – Эскендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

, – Эскендер Османов, волонтер ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник пруда убил их потому, что он является сторонником России.

Во время осмотра места преступления полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.

Кто погиб в результате стрельбы:

Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек);

Боец бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");

Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Фин");

Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");

Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец");

Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").

Когда суд избирал подозреваемому меру пресечения, Захаренко заявил, что "это была самозащита". По его словам, он оборонялся, когда расстреливал людей. В свою пользу мужчина также сказал, что после расстрела знакомых он мог скрыться, однако не сделал этого, а взамен сдал правоохранителям оружие, из которого совершил массовое убийство.

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После трагедии из-за отсутствия официальной информации от правоохранителей по соцсетям и в изданиях стали распространяться слухи, которые оправдывали подозреваемого – мол, убитые то ли поссорились с арендатором пруда под влиянием эмоций и алкоголя, то ли приехали организовать рейдерский захват его имущества.