Добивал через окно: новые жуткие подробности массовой стрельбы на Житомирщине

Массовое убийство на Житомирщине, в котором погибли АТОшники и волонтеры, всколыхнуло Украину 23 мая. Официальных подробностей от правоохранителей относительно трагедии немного, а история начинает обрастать слухами.

24 канал пообщался с ветераном батальона Кульчицкого Алексеем Смирновым по прозвищу Зигзаг. Он прокомментировал версию из соцсетей относительно рейдерства, в которых якобы участвовали погибшие, рассказал об оружии, которое было с собой АТОшники и предоставил немного подробностей о ходе самого убийства.

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Об отдыхе на пруду и оружии

Место отдыха, по словам Смирнова, действительно известно среди военных. Некоторые ребята ездили к Захаренко более 5 лет. На этот раз компания уехала, поскольку Вульчин и еще несколько его сослуживцев, вернулся с ротации. Ребята хотели вместе отдохнуть, хоть многим не удалось поехать.

Это было постоянное место отдыха, куда мужчины приезжали годами, с уверенностью, что там все будет хорошо. Там и рыбу можно было половить, и шашлык пожарить, а отношения с Захаренко были максимально доверительными.

В тот день компания находилась н озере весь день. Они приехали утром, пробыли весь день и только ближе к вечеру начался конфликт.



Для многих военных озеро Захаренко был постоянным местом отдыха / Фото пресс-службы Офисы генпрокурора

Как говорит ветеран, большинство из погибших употребляли лишь "символические 50 грамм", ни о какой массовой попойке речь не идет.

Откуда информация о том, что у них было 5 единиц зарегистрированного оружия – ветеран не знает.

У наших ребят было 2 единицы, все разрешенное и зарегистрированное,

– рассказал Смирнов.

На территории, где произошло убийство, полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье, которым Захаренко убил военных.

О выстрелах и убийстве

Двое людей от выстрелов проснулись, говорит Смирнов. Двух он убил, когда они конфликтовали на какую-то тему, а остальные спали. Один мужчина проснулся и выбежал – его Захаренко тоже убил.

Еще один проснулся, с ним завязалось противостояние, он схватил ружье и тоже был убит. После чего еще один человек убежал,

– рассказал Смирнов о ходе события.

Человек, который бежал, хорошо слышал выстрелы на улице. Спасенный говорит, что не знает, стрелял ли Захаренко ему в след, а еще двое погибли прямо во сне. "Двое были застрелены спящими. Их стрелок добил через окно – на окне видны следы от картечи", – отметил ветеран.

О рейдерстве и отношениях с Захаренко

Сразу же после сообщения о изъятом на месте оружии, в сети стали распространяться мнения, что военные занимались рейдерством и приехали "сбивать дань" с Захаренко за пользование прудом. Все из-за того, что Захаренко фигурирует в деле о взяточничестве. Речь идет о том, что от арендатора пруда местный полицейский требовал взятку в 10 тысяч гривен в месяц, Захаренко платить отказался, и обратился в полицию.

У волонтера Романа Ханенко, который погиб той ночью, говорит ветеран Смирнов, в той же Новоселице рядом расположен пруд. "Поэтому за пруд мы могли его только поддержать, если бы из него пытались сбивать некую дань", – прокомментировал Смирнов версию о рейдерстве.

Отношения с убитыми в Захаренко были дружескими, а Роман Ханенко даже подарил стрелку ту куртку, которая была на стрелке в момент убийства.

У наших ребят остались берцы – они их этому Толику на пруд передавали,

– рассказал Смирнов.



У погибшего Романа Ханенко также был пруд в этом районе / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

О Захаренко и военных

Из собственных источников 24 каналу также стало известно, что к Захаренко на пруд часто приезжали силовики из разных структур: как местные, так и киевские. За то, что к подозреваемому приезжали такие люди, он пользовался авторитетом у односельчан.

Тем временем у военных к нему периодически возникали вопросы. Захаренко мог время от времени охотиться в камышах, подвергая людей опасности. Если его ловили на горячем, он говорил, что если и подстрелить вдруг кого-то, то это будут браконьеры, которых не жалко.

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