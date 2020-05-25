Добивал через окно: новые жуткие подробности массовой стрельбы на Житомирщине
Массовое убийство на Житомирщине, в котором погибли АТОшники и волонтеры, всколыхнуло Украину 23 мая. Официальных подробностей от правоохранителей относительно трагедии немного, а история начинает обрастать слухами.
24 канал пообщался с ветераном батальона Кульчицкого Алексеем Смирновым по прозвищу Зигзаг. Он прокомментировал версию из соцсетей относительно рейдерства, в которых якобы участвовали погибшие, рассказал об оружии, которое было с собой АТОшники и предоставил немного подробностей о ходе самого убийства.
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Об отдыхе на пруду и оружии
Место отдыха, по словам Смирнова, действительно известно среди военных. Некоторые ребята ездили к Захаренко более 5 лет. На этот раз компания уехала, поскольку Вульчин и еще несколько его сослуживцев, вернулся с ротации. Ребята хотели вместе отдохнуть, хоть многим не удалось поехать.
Это было постоянное место отдыха, куда мужчины приезжали годами, с уверенностью, что там все будет хорошо. Там и рыбу можно было половить, и шашлык пожарить, а отношения с Захаренко были максимально доверительными.
В тот день компания находилась н озере весь день. Они приехали утром, пробыли весь день и только ближе к вечеру начался конфликт.
Для многих военных озеро Захаренко был постоянным местом отдыха / Фото пресс-службы Офисы генпрокурора
Как говорит ветеран, большинство из погибших употребляли лишь "символические 50 грамм", ни о какой массовой попойке речь не идет.
Откуда информация о том, что у них было 5 единиц зарегистрированного оружия – ветеран не знает.
У наших ребят было 2 единицы, все разрешенное и зарегистрированное,
– рассказал Смирнов.
На территории, где произошло убийство, полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье, которым Захаренко убил военных.
О выстрелах и убийстве
Двое людей от выстрелов проснулись, говорит Смирнов. Двух он убил, когда они конфликтовали на какую-то тему, а остальные спали. Один мужчина проснулся и выбежал – его Захаренко тоже убил.
Еще один проснулся, с ним завязалось противостояние, он схватил ружье и тоже был убит. После чего еще один человек убежал,
– рассказал Смирнов о ходе события.
Человек, который бежал, хорошо слышал выстрелы на улице. Спасенный говорит, что не знает, стрелял ли Захаренко ему в след, а еще двое погибли прямо во сне. "Двое были застрелены спящими. Их стрелок добил через окно – на окне видны следы от картечи", – отметил ветеран.
О рейдерстве и отношениях с Захаренко
Сразу же после сообщения о изъятом на месте оружии, в сети стали распространяться мнения, что военные занимались рейдерством и приехали "сбивать дань" с Захаренко за пользование прудом. Все из-за того, что Захаренко фигурирует в деле о взяточничестве. Речь идет о том, что от арендатора пруда местный полицейский требовал взятку в 10 тысяч гривен в месяц, Захаренко платить отказался, и обратился в полицию.
У волонтера Романа Ханенко, который погиб той ночью, говорит ветеран Смирнов, в той же Новоселице рядом расположен пруд. "Поэтому за пруд мы могли его только поддержать, если бы из него пытались сбивать некую дань", – прокомментировал Смирнов версию о рейдерстве.
Отношения с убитыми в Захаренко были дружескими, а Роман Ханенко даже подарил стрелку ту куртку, которая была на стрелке в момент убийства.
У наших ребят остались берцы – они их этому Толику на пруд передавали,
– рассказал Смирнов.
У погибшего Романа Ханенко также был пруд в этом районе / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
О Захаренко и военных
Из собственных источников 24 каналу также стало известно, что к Захаренко на пруд часто приезжали силовики из разных структур: как местные, так и киевские. За то, что к подозреваемому приезжали такие люди, он пользовался авторитетом у односельчан.
Тем временем у военных к нему периодически возникали вопросы. Захаренко мог время от времени охотиться в камышах, подвергая людей опасности. Если его ловили на горячем, он говорил, что если и подстрелить вдруг кого-то, то это будут браконьеры, которых не жалко.
Массовое убийство на Житомирщине: самое главное
- Кто задержан. Владелец пруда – 58-летний профессиональный охотник Анатолий Захаренко. В 2015 году его привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
- Кто убиты. Бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамиченко и Андрей Москалец, военные Нацгвардии: Виталий Вульчин и двое мужчин с позывными "Финн" – Владимир Куприянов, боец с позывным "Скандер" или "Украинский татарин" – Эскендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.
- Кто выжил. 43-летний Вадим Федюнин, он сбежал от стрелка и позвонил в полицию. Пока неизвестно, как он смог выбраться из дома, минуя пули.