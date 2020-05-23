Только что вернулись с войны: детали про погибших воинов в стрельбе на Житомирщине – фото
Ночью на 22 мая в районе села Новоселица на Житомирщине местный житель из ружья убил 7 человек. По меньшей мере трое из них были военнослужащими Нацгвардии. Они еще совсем недавно находились в зоне боевых действий на Донбассе. Речь идет про воинов Владислава Мамиченко, Виталия Вульчина и Андрея Москальца. Также в сети опубликовали их фото.
Подробнее о погибших воинах
О том, что в результате трагедии на Житомирщине погибли Вульчин, Мамиченко и Москалец сообщила пресс-служба Нацгвардии. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице украинского военного формирования с правоохранительными функциями.
Подробнее о трагедии Мужчина жестоко расстрелял 7 друзей на Житомирщине: последние новости
Говорится, что все они находились в отпуске, который им предоставили после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.
Виталий Вульчин: что известно
- Был старшим сержантом 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии.
- Недавно вернулся с фронта.
- Прошел ожесточенные бои на Светлодарской дуге.
- Был застрелен, когда спал во время отдыха со своими друзьями.
Владислав Мамиченко и Андрей Москалец: подробности из биографии
- Мамиченко имел звание младшего сержанта, а Москалец – старшего солдата.
- Служили по контракту в воинской части 3066.
- Недавно вернулись из зоны боевых действий на Донбассе.
Советуем ознакомиться Нарушитель закона и военные: что известно об убийце и жертвах с Житомирщины
Массовое убийство на Житомирщине: главное
- Трагедия произошла примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
- Сюда приехали порыбачить и отдохнуть старые сослуживцы. Их там встретил хозяин, который арендует этот водоем. Он также присоединился к компании.
- Мужчины, предположительно, употребляли алкоголь. А когда наступила глубокая ночь, большинство из отдыхающих отправились спать в сарайчик и возле него. На берегу остался хозяин (58-летний профессиональный охотник Анатолий Захаренко) и двое мужчин.
- Произошел ли между ними конфликт пока неизвестно, но предполагают. В итоге Захаренко достал ружье и убил обоих, а потом пошел разобраться с остальными.
- После в полицию позвонил 43-летний Вадим Федюнин. Есть версия, что его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Возможно, ему удалось просто убежать.
- По факту преступления Захарченко задержали. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве более двух человек.
- Известно, что остальные убитые – мужчины с позывными "Финн" и "Скандер", волонтер Роман Ханенко ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.
- Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник ставка убил их за то, что он является сторонником России.
- Во время осмотра места преступления полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.