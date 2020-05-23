Только что вернулись с войны: детали про погибших воинов в стрельбе на Житомирщине – фото

Ночью на 22 мая в районе села Новоселица на Житомирщине местный житель из ружья убил 7 человек. По меньшей мере трое из них были военнослужащими Нацгвардии. Они еще совсем недавно находились в зоне боевых действий на Донбассе. Речь идет про воинов Владислава Мамиченко, Виталия Вульчина и Андрея Москальца. Также в сети опубликовали их фото.

Подробнее о погибших воинах

О том, что в результате трагедии на Житомирщине погибли Вульчин, Мамиченко и Москалец сообщила пресс-служба Нацгвардии. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице украинского военного формирования с правоохранительными функциями.

Подробнее о трагедии Мужчина жестоко расстрелял 7 друзей на Житомирщине: последние новости

Говорится, что все они находились в отпуске, который им предоставили после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.

Виталий Вульчин: что известно

Был старшим сержантом 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии.

Недавно вернулся с фронта.

Прошел ожесточенные бои на Светлодарской дуге.

Был застрелен, когда спал во время отдыха со своими друзьями.

Владислав Мамиченко и Андрей Москалец: подробности из биографии

Мамиченко имел звание младшего сержанта, а Москалец – старшего солдата.

Служили по контракту в воинской части 3066.

Недавно вернулись из зоны боевых действий на Донбассе.

Советуем ознакомиться Нарушитель закона и военные: что известно об убийце и жертвах с Житомирщины

Массовое убийство на Житомирщине: главное