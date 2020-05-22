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Убийство семерых людей на Житомирщине: жертвы тоже имели с собой оружие

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Эксперты работают на месте убийства семи человек
Эксперты работают на месте убийства семи человек / Нацполиция

Эксперты-криминалисты обнаружили на месте массового убийства людей на Житомирщине (близ села Новоселицы) и другое оружие. Оно принадлежит жертвам трагедии.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события – арендатору озера и мужчинам, которые приехали на отдых, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

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Среди изъятого оружия – охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда. Какое еще оружие было изъято – не сообщается.


Эксперты работают на месте убийства семи человек / Фото Нацполиции

Убийство семи человек в Житомирской области: коротко

  • Жестокое убийство произошло в ночь на 22 мая вблизи села Новоселица на ghelt. В результате стрельбы погибли семь человек.
     
  • По предварительной версии стрелял арендатор пруда из охотничьего ружья.
     
  • Жертвами стали семеро человек. Еще одному удалось сбежать в село, где он и сообщил полиции о преступлении.
     
  • Все восемь мужчин приехали на пруд для отдыха в ночь с 20 на 21 мая. С арендатором они были знакомы раньше и поддерживали приятельские отношения. Погибшие – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших – трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые находились на выходных днях после возвращения из зоны ООС.
     
  • Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: арендатором и двумя отдыхающими. В ходе конфликта подозреваемый убил двоих мужчин, с которыми выпивал, потом пошел в другой домик, где находились еще шестеро гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось бежать в село.
     
  • Полиция задержала подозреваемого. Ему грозит пожизненное заключение.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Полиция Новости Житомира Массовое убийство на Житомирщине Криминальные новости
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