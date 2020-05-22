Убийство семерых людей на Житомирщине: жертвы тоже имели с собой оружие
Эксперты-криминалисты обнаружили на месте массового убийства людей на Житомирщине (близ села Новоселицы) и другое оружие. Оно принадлежит жертвам трагедии.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события – арендатору озера и мужчинам, которые приехали на отдых, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.
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Среди изъятого оружия – охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда. Какое еще оружие было изъято – не сообщается.
Эксперты работают на месте убийства семи человек / Фото Нацполиции
Убийство семи человек в Житомирской области: коротко
- Жестокое убийство произошло в ночь на 22 мая вблизи села Новоселица на ghelt. В результате стрельбы погибли семь человек.
- По предварительной версии стрелял арендатор пруда из охотничьего ружья.
- Жертвами стали семеро человек. Еще одному удалось сбежать в село, где он и сообщил полиции о преступлении.
- Все восемь мужчин приехали на пруд для отдыха в ночь с 20 на 21 мая. С арендатором они были знакомы раньше и поддерживали приятельские отношения. Погибшие – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших – трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые находились на выходных днях после возвращения из зоны ООС.
- Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: арендатором и двумя отдыхающими. В ходе конфликта подозреваемый убил двоих мужчин, с которыми выпивал, потом пошел в другой домик, где находились еще шестеро гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось бежать в село.
- Полиция задержала подозреваемого. Ему грозит пожизненное заключение.