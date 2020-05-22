Убийство семерых людей на Житомирщине: жертвы тоже имели с собой оружие

Эксперты-криминалисты обнаружили на месте массового убийства людей на Житомирщине (близ села Новоселицы) и другое оружие. Оно принадлежит жертвам трагедии.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события – арендатору озера и мужчинам, которые приехали на отдых, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

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Среди изъятого оружия – охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда. Какое еще оружие было изъято – не сообщается.



Эксперты работают на месте убийства семи человек / Фото Нацполиции

Убийство семи человек в Житомирской области: коротко