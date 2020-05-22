Вбивство сімох людей на Житомирщині: жертви теж мали зі собою зброю

Експерти-криміналісти виявили на місці масового вбивства людей на Житомирщині (неподалік села Новоселиці) й іншу зброю. Вона належить жертвам трагедії.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події – орендарю озера та чоловікам, які приїхали на відпочинок, повідомили у Головному управління Національної поліції в Житомирській області.

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Серед вилученої зброї – мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка. Яка ще зброя була вилучена – не повідомляється.



Експерти працюють на місці вбивства семи осіб / фото Нацполіції

Вбивство сімох осіб у Житомирській області: коротко

Жорстоке вбивство сталося в ніч на 22 травня поблизу села Новоселиця на ставку. Внаслідок стрілянини загинуло семеро осіб.

За попередньою версією стріляв орендар ставка із мисливської рушниці.

Жертвами стало семеро осіб. Ще одному вдалося втекти до села, де він і повідомив поліцію про злочин.

Усі восьмеро чоловіків приїхали до ставка на відпочинок у ніч із 20 на 21 травня. З орендарем вони були знайомі раніше і підтримували приятельські стосунки. Загиблі – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних днях після повернення із зони ООС.

Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: орендарем та двома відпочивальниками. У ході конфлікту підозрюваний вбив двох чоловіків, із якими випивав, потім пішов до іншого будиночку, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п’ятеро осіб. Одному учаснику вдалося втекти до села.