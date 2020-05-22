Убил сначала двух, а затем добивал спящих, – Геращенко о массовом убийстве на Житомирщине

В ночь на 22 мая мужчина, владелец водоема, застрелил семь человек, с которыми вместе поехал порыбачить. Антон Геращенко сообщил, что следствие еще не установило истинные мотивы преступления.

Анатолий Захаренко арестован за массовое убийство, об этом шла речь на сайте 24 канала.

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Конфликт и расстрел

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии для сайта 24 канала сообщил, что в сеть выложили фото, на которых видно, что убийца стрелял в спящих людей, следовательно он не мог их убить в состоянии аффекта в разгаре конфликта.

У него был конфликт с теми, кто был рядом, это два человека, но потом он пошел и застрелил тех, кто спал. Это видно на фото, которые оказались в сети,

– объясняет Антон Геращенко.

Напомним, что жена Анатолия Захаренко отметила, что все произошло в ходе спора о военной службе. Мол, погибшие и сами были военными, а большинство из них даже были в АТО. Вот они и начали говорить своему убийце, что он даже не отпустил своих детей в армию.

Женщина также рассказала, что по меньшей мере часть из убитых были товарищами мужа. Они и ранее неоднократно приезжали на пруд порыбачить и отдохнуть.

Массовое убийство на Житомирщине: коротко