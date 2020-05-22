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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вбив спочатку двох, а потім добивав сплячих, – Геращенко про масове вбивство на Житомирщині

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Місце масового вбивства на Житомирщині
Місце масового вбивства на Житомирщині / 24 канал

У ніч проти 22 травня чоловік, власник водойми, застрелив сім людей, з якими разом поїхав порибалити. Антон Геращенко повідомив, що слідство ще не встановило справжні мотиви злочину.

Анатолія Захаренка заарештовано за масове вбивство, про це йшлося на сайті 24 каналу.

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Конфлікт та розстріл

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі для сайту 24 каналу повідомив, що в мережу виклали фото, на яких видно, що вбивця стріляв у сплячих людей, отже він не міг їх вбити у стані афекту у розпалі конфлікту.

У нього був конфлікт з тими, хто був поряд, це дві людини, але ж потім він пішов й вистрілив у тих, хто спав. Це видно на фото, які опинились в мережі,
– пояснює Антон Геращенко.

Нагадаємо, що дружина Анатолія Захаренка зазначила, що усе відбулося у ході суперечки щодо військової служби. Мовляв, загиблі й самі були військовими, а більшість з них навіть були в АТО. Ось вони й почали говорити своєму вбивці, що він навіть не відпустив власних дітей до війська.

Жінка також розповіла, що щонайменше частина з убитих були товаришами її чоловіка. Вони й раніше неодноразово приїздили на ставок порибалити і відпочити.

Масове убивство на Житомирщині: коротко

  • Воно трапилося на ставку у ніч проти 22 травня. Чоловік, власник водойми, застрелив 7 людей, з якими разом поїхав порибалити. Ще один з відпочивальників утік та викликав поліцію.
  • У поліції Житомирської області підтвердили, що усі розстріляні особи були учасниками АТО.
  • Затриманий 58-річний Анатолій Захаренко є професійним мисливцем та раніше мав проблеми з законом.
Автор: Євгенія Мазур, Ярослав Голобородько
Теги: Антон Геращенко Масове вбивство на Житомирщині Кримінальні новини
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