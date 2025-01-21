У потерпілої вимагали суму у 15 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Київської області.

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Які нові деталі справи розкрили у поліції

11 січня до поліції звернулася мати, повідомивши, що її 12-річну доньку побили підлітки.

Правоохоронці встановили 7 неповнолітніх віком від 12 до 16 років, що брали участь в інциденті. Подія сталася в одному з місцевих парків, куди група підлітків запросила потерпілу. У ході зустрічі 16-річний хлопець почав залякувати дівчину, погрожував їй, завдав удару, а також розпилив газовий балончик в обличчя. Крім фізичного насильства, він здійснював психологічний тиск і вимагав у неї 15 тисяч гривень.

20 січня слідчі повідомили 16-річному фігуранту про підозру за фактами катування та вимагання коштів у період воєнного стану.

Дії інших учасників злочину перекваліфіковано: досудове розслідування продовжується за статтею про катування.

Нагадаємо, поліція затримала 16-річного підозрюваного у справі про побиття 12-річної дівчинки. Його звинувачують у катуванні та вимаганні коштів, що передбачає до 12 років позбавлення волі.