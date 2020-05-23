Щойно повернулися з війни: деталі про загиблих воїнів у стрілянині на Житомирщині – фото
Уночі проти 22 травня у районі села Новоселиця на Житомирщині місцевий житель із рушниці вбив 7 людей. Щонайменше троє з них були військовослужбовцями Нацгвардії. Вони ще зовсім нещодавно перебували в зоні бойових дій на Донбасі. Мовиться про воїнів Владислава Мамиченка, Віталія Вульчина та Андрія Москальця. Також у мережі опублікували їхні фото.
Детальніше про загиблих воїнів
Про те, що внаслідок трагедії на Житомирщині загинули Вульчин, Мамиченко та Москалець повідомила пресслужба Нацгвардії. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці українського військового формування з правоохоронними функціями.
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Мовиться, що усі вони перебували у відпустці, яку їм надали після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС.
Віталій Вульчин: що відомо
- Був старшим сержантом 1-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії.
- Нещодавно повернувся з фронту.
- Пройшов запеклі бої на Світлодарській дузі.
- Був застреленим, коли спав під час відпочинку зі своїми друзями.
Владислав Мамиченко та Андрій Москалець: подробиці з біографії
- Мамиченко мав звання молодшого сержанта, а Москалець – старшого солдата.
- Служили за контрактом у військовій частині 3066.
- Нещодавно повернулися з зони бойових дій на Донбасі.
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Масове вбивство на Житомирщині: головне
- Трагедія трапилася приблизно о 1:00 22 травня неподалік села Новоселиця Попельнянського району Житомирської області.
- Сюди приїхали порибалити та відпочити старі товариші по службі. Їх там зустрів господар, який орендує це водоймище. Він також долучився до компанії.
- Чоловіки, імовірно, вживали алкоголь. А коли настала глибока ніч, більшість з відпочивальників пішли спати в сарайчик й біля нього. На березі лишився господар (58-річний професійний мисливець Анатолій Захаренко) та двоє чоловіків.
- Чи стався між ними конфлікт наразі невідомо, але це припускають. У підсумку Захаренко дістав рушницю й вбив обох, а потім пішов розібратися з рештою.
- Опісля до поліції зателефонував 43-річний Вадим Федюнін. Є версія, що його відпустив Захаренко, після того, як Вадим благав його не вбивати. Можливо, йому вдалося просто втекти.
- За фактом злочину Захарченка затримали. Йому вже оголосили підозру в умисному вбивстві понад двох людей.
- Відомо, що решта вбитих – чоловіки з позивними "Фін" і "Скандер", волонтер Роман Ханенка ("Гець"), працівник Київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.
- Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Під час огляду місця злочину поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.