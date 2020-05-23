Щойно повернулися з війни: деталі про загиблих воїнів у стрілянині на Житомирщині – фото

Уночі проти 22 травня у районі села Новоселиця на Житомирщині місцевий житель із рушниці вбив 7 людей. Щонайменше троє з них були військовослужбовцями Нацгвардії. Вони ще зовсім нещодавно перебували в зоні бойових дій на Донбасі. Мовиться про воїнів Владислава Мамиченка, Віталія Вульчина та Андрія Москальця. Також у мережі опублікували їхні фото.

Детальніше про загиблих воїнів

Про те, що внаслідок трагедії на Житомирщині загинули Вульчин, Мамиченко та Москалець повідомила пресслужба Нацгвардії. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці українського військового формування з правоохоронними функціями.

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Мовиться, що усі вони перебували у відпустці, яку їм надали після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС.

Віталій Вульчин: що відомо

Був старшим сержантом 1-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії.

Нещодавно повернувся з фронту.

Пройшов запеклі бої на Світлодарській дузі.

Був застреленим, коли спав під час відпочинку зі своїми друзями.

Владислав Мамиченко та Андрій Москалець: подробиці з біографії

Мамиченко мав звання молодшого сержанта, а Москалець – старшого солдата.

Служили за контрактом у військовій частині 3066.

Нещодавно повернулися з зони бойових дій на Донбасі.

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