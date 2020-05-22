Убийца четко осознавал собственные действия? Версии массового расстрела на Житомирщине

Из ада спастись смог лишь 43-летний Вадим Федюнин. Именно он и позвонил в полицию. Как именно удалось ему уцелеть, пока неизвестно.

В ночь на 22 мая Анатолий Захаренко принимал у себя на озере старых знакомых. Ночью он их убил. Обстоятельства преступления говорят о том, что стрельба в Житомирской области произошла на фоне употребления алкоголя. Что случилось на самом деле, разбирались журналисты 24 канала.

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Версия жены убийцы

Журналистам удалось пообщаться с женой Анатолия Захаренко. Она рассказала следующее.

Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию,

– прокомментировала ситуацию Ольга, передает Сегодня.

В эту версию не верят в МВД. Заместитель министра Антон Геращенко в комментарии для сайта 24 канала отметил, что если бы произошел подобный конфликт, то разве бы Захаренко убил бы аж семь человек.

Получается, что конфликт произошел раньше, когда еще никто не спал, и злоумышленник решил наказать тех, кто обидел его семью. Дождался, пока большинство заснет и хладнокровно расправился со всеми по очереди.

Такая расправа скорее свидетельствует о том, что убийца четко осознавал собственные действия, это отнюдь не похоже на то, что вспыльчивый арендатор пруда схватился за ружье и в состоянии аффекта убил семерых мужчин.

Версия об идеологических разногласиях

Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник пруда убил их потому, что он является сторонником России.

Те, кто знал атошников, говорят о том, что это были настоящие бойцы. В частности, на странице бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook положительно отзываются об одном из погибших – сержанте Виталии Вульчине.

"Он только вернулся с фронта, где восемь месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны", – говорится в сообщении.

А боец Нацгвардии с псевдонимом Харитин Старский вообще откровенно обвиняет Антатолия Захаренко в хладнокровном убийстве украинских военных по из-за того, что убийца по убеждениям является русским человеком.

По моей личной информации, убийцей нашего нацгвардейца является выходец из РФ и любитель ватного мира. Вероятно, у русского возник конфликт с военными. Скорее всего, и это лишь моя версия, убийца дождался, пока ребята улягутся спать, и застрелил их во сне, –

пишет Харитин Старский.

Так, что произошло около пруда в ночь на 22 мая, знает только убийца.

Анатолия Захаренко арестовали. Ему грозит пожизненное заключение. Возможно, он сам и расскажет суду и следствию о мотивах своего преступления. Поэтому вскоре может появиться логическое объяснение этого убийства.

Что известно об убийце?Профессиональный охотник. Ему 58 лет и в 2015 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

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Старые сослуживцы в АТО поехали порыбачить и отдохнуть. Выбрали для этого знакомое им место возле пруда, где есть рыба. Их там встретил хозяин, который арендует этот водоем. Он также присоединился к компании.

О том, что эти люди были знакомы и уже не впервые проводили время подобным образом, рассказала жена Захаренко, передают Сегодня.

Мужчины употребляли алкоголь, об этом свидетельствуют фотографии с места преступления. Как пришла глубокая ночь, большинство из отдыхающих пошли спать в сарайчик и возле него. На берегу остался Захаренко и двое мужчин.

Так выглядит стол утром после убийства / Фото Facebook Антона Геращенко

Произошел ли между ними конфликт, пока неизвестно, но предполагают, что Захаренко достал ружье и убил обоих, а потом пошел разобраться с остальными. Судя по снимкам, которые были обнародованы в сети, убийца стрелял в спящих людей.

Из этого ада спастись смог лишь один 43-летний Вадим Федюнин. Именно он и позвонил в полицию. Как именно удалось ему уцелеть, пока неизвестно – одна версия: его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Вторая – ему удалось просто убежать.

Примечательно, что все, кто был убит, имели отношение к АТО – военнослужащие и волонтер.

Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек"/"Бородатый"), приписанного к гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталии Вульчине, двух воиенных с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко "Геце") и сотруднике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.