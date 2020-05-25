Добивав через вікно: нові моторошні подробиці масової стрілянини на Житомирщині
Масове вбивство на Житомирщині, у якому загинули атовці і волонтери, сколихнуло Україну 23 травня. Офіційних подробиць від правоохоронців щодо трагедії небагато, а історія починає обростати плітками.
24 канал поспілкувався із ветераном батальйону Кульчицького Олексієм Смірновим на псевдо Зігзаг. Він прокоментував версію із соцмереж щодо рейдерства, у яких нібито брали участь загиблі, розповів про зброю, яку мали із собою атовці та надав трохи подробиць щодо перебігу самого вбивства.
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Про відпочинок на ставку і зброю
Місце відпочинку, за словами Смірнова, справді відоме серед військових. Деякі хлопці їздили до Захаренка більше 5 років. Цього разу компанія поїхала, оскільки Вульчин та ще кілька його співслужбовців, повернувся з ротації. Хлопці хотіли спільно відпочити, хоч багатьом не вдалося поїхати.
Це було постійне місце відпочинку, куди чоловіки приїжджали роками, з упевненістю, що там все буде добре. Там і рибу можна було половити, і шашлик посмажити, а відносини з Захаренком були максимально довірливими.
Того дня компанія перебувала на ставку весь день. Вони приїхали вранці, пробули весь день і тільки ближче до вечора почався конфлікт.
Для багатьох військових ставок Захаренка був постійним місцем відпочинку / Фото пресслужби Офіси генпрокурора
Як каже ветеран, більшість із загиблих вживали лише "символічні 50 грам", ні про яку масову пиятику не йдеться.
Звідки інформація про те, що у них було 5 одиниць зареєстрованої зброї – ветеран не знає.
У наших хлопців було 2 одиниці, все дозволене і зареєстроване,
– розповів Смірнов.
На території, де сталося вбивство, поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця, якою Захаренко вбив військових.
Про постріли і вбивство
Двоє людей від пострілів прокинулися, каже Смірнов. Двох він убив, коли вони конфліктували на якусь тему, а решта спали. Один чоловік прокинувся і вибіг – його Захаренко теж убив.
Ще один прокинувся, з ним зав'язалося протистояння, він схопив рушницю і теж був убитий. Після чого ще одна людина втекла,
– розповів Смірнов про перебіг події.
Людина, яка втікала, добре чула постріли на вулиці. Врятований говорить, що не знає, чи стріляв Захаренко йому в слід. Після цього, за його словами, він також чув постріли з інших видів зброї. Ще двоє загинули просто уві сні. "Двоє були застрелені сплячими. Їх стрілок добив через вікно – на вікні видно сліди від картечі", – зазначив ветеран.
Про рейдерство і стосунки з Захаренком
Одразу ж після повідомлення про вилучену на місці зброю, у мережі стали поширюватися думки, що військові займалися рейдерством і приїхали "збивати данину" із Захаренка за користування ставком. Усе через те, що Захаренко фігурує у справі про хабарництво. Йдеться про те, що від орендаря ставка місцевий поліцейський вимагав хабар в 10 тисяч гривень на місяць, Захаренко платити відмовився, і звернувся в поліцію.
У волонтера Романа Ханенка, який загинув тієї ночі, каже ветеран Смірнов, у тій же Новоселиці поряд розташований ставок. "Тому за ставок ми могли його тільки підтримати, якби з нього намагалися збивати якусь данину", – прокоментував Смірнов версію про рейдерство.
Стосунки із вбитими у Захаренка були дружніми, а Роман Ханенко навіть подарував стрілку ту куртку, яка була на стрільцеві у момент вбивства.
У наших хлопців залишилися берци – вони їх цьому Толіку на ставок передавали,
– розповів Смірнов.
У загиблого Романа Ханенка також був ставок у цьому районі / Фото пресслужби Офіси генпрокурора
Про Захаренка і військових
З власних джерел 24 каналу також стало відомо, що до Захаренка на ставок часто приїжджали силовики із різних структур: як місцеві, так і київські. Через те, що до підозрюваного приїжджали такі люди, він користувався авторитетом в односельців.
Тим часом у військових до нього періодично виникали питання. Захаренко міг часом полювати в очереті, наражаючи людей на небезпеку. Якщо його ловили на гарячому, він казав, що якщо і підстрелить раптом когось, то будуть браконьєри, яких не шкода.
Масове вбивство на Житомирщині: найголовніше
- Хто затриманий. Власник ставка – 58-річний професійний мисливець Анатолій Захаренко. У 2015 році його притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
- Хто вбиті. Бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамиченко та Андрій Москалець, боєць Нацгвардії Віталій Вульчин, ветерани Володимир Купріянов ("Фін"), Олександр Білоус та Ескендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гець").
- Хто вижив. 43-річний Вадим Федюнін, він втік від стрільця й подзвонив у поліцію. Наразі невідомо, як він зміг вибратися з будинку, оминувши кулі.