Добивав через вікно: нові моторошні подробиці масової стрілянини на Житомирщині

Масове вбивство на Житомирщині, у якому загинули атовці і волонтери, сколихнуло Україну 23 травня. Офіційних подробиць від правоохоронців щодо трагедії небагато, а історія починає обростати плітками.

24 канал поспілкувався із ветераном батальйону Кульчицького Олексієм Смірновим на псевдо Зігзаг. Він прокоментував версію із соцмереж щодо рейдерства, у яких нібито брали участь загиблі, розповів про зброю, яку мали із собою атовці та надав трохи подробиць щодо перебігу самого вбивства.

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Про відпочинок на ставку і зброю

Місце відпочинку, за словами Смірнова, справді відоме серед військових. Деякі хлопці їздили до Захаренка більше 5 років. Цього разу компанія поїхала, оскільки Вульчин та ще кілька його співслужбовців, повернувся з ротації. Хлопці хотіли спільно відпочити, хоч багатьом не вдалося поїхати.

Це було постійне місце відпочинку, куди чоловіки приїжджали роками, з упевненістю, що там все буде добре. Там і рибу можна було половити, і шашлик посмажити, а відносини з Захаренком були максимально довірливими.

Того дня компанія перебувала на ставку весь день. Вони приїхали вранці, пробули весь день і тільки ближче до вечора почався конфлікт.



Для багатьох військових ставок Захаренка був постійним місцем відпочинку / Фото пресслужби Офіси генпрокурора

Як каже ветеран, більшість із загиблих вживали лише "символічні 50 грам", ні про яку масову пиятику не йдеться.

Звідки інформація про те, що у них було 5 одиниць зареєстрованої зброї – ветеран не знає.

У наших хлопців було 2 одиниці, все дозволене і зареєстроване,

– розповів Смірнов.

На території, де сталося вбивство, поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця, якою Захаренко вбив військових.

Про постріли і вбивство

Двоє людей від пострілів прокинулися, каже Смірнов. Двох він убив, коли вони конфліктували на якусь тему, а решта спали. Один чоловік прокинувся і вибіг – його Захаренко теж убив.

Ще один прокинувся, з ним зав'язалося протистояння, він схопив рушницю і теж був убитий. Після чого ще одна людина втекла,

– розповів Смірнов про перебіг події.

Людина, яка втікала, добре чула постріли на вулиці. Врятований говорить, що не знає, чи стріляв Захаренко йому в слід. Після цього, за його словами, він також чув постріли з інших видів зброї. Ще двоє загинули просто уві сні. "Двоє були застрелені сплячими. Їх стрілок добив через вікно – на вікні видно сліди від картечі", – зазначив ветеран.

Про рейдерство і стосунки з Захаренком

Одразу ж після повідомлення про вилучену на місці зброю, у мережі стали поширюватися думки, що військові займалися рейдерством і приїхали "збивати данину" із Захаренка за користування ставком. Усе через те, що Захаренко фігурує у справі про хабарництво. Йдеться про те, що від орендаря ставка місцевий поліцейський вимагав хабар в 10 тисяч гривень на місяць, Захаренко платити відмовився, і звернувся в поліцію.

У волонтера Романа Ханенка, який загинув тієї ночі, каже ветеран Смірнов, у тій же Новоселиці поряд розташований ставок. "Тому за ставок ми могли його тільки підтримати, якби з нього намагалися збивати якусь данину", – прокоментував Смірнов версію про рейдерство.

Стосунки із вбитими у Захаренка були дружніми, а Роман Ханенко навіть подарував стрілку ту куртку, яка була на стрільцеві у момент вбивства.

У наших хлопців залишилися берци – вони їх цьому Толіку на ставок передавали,

– розповів Смірнов.



У загиблого Романа Ханенка також був ставок у цьому районі / Фото пресслужби Офіси генпрокурора

Про Захаренка і військових

З власних джерел 24 каналу також стало відомо, що до Захаренка на ставок часто приїжджали силовики із різних структур: як місцеві, так і київські. Через те, що до підозрюваного приїжджали такі люди, він користувався авторитетом в односельців.

Тим часом у військових до нього періодично виникали питання. Захаренко міг часом полювати в очереті, наражаючи людей на небезпеку. Якщо його ловили на гарячому, він казав, що якщо і підстрелить раптом когось, то будуть браконьєри, яких не шкода.

Масове вбивство на Житомирщині: найголовніше

Хто затриманий. Власник ставка – 58-річний професійний мисливець Анатолій Захаренко. У 2015 році його притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Хто вбиті. Бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамиченко та Андрій Москалець, боєць Нацгвардії Віталій Вульчин, ветерани Володимир Купріянов ("Фін"), Олександр Білоус та Ескендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гець").