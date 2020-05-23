Массовое убийство на Житомирщине: стрелку выбирают меру пресечения

В Королёвском суде Житомира 23 мая выбирают меру пресечения 58-летнему мужчине, который недавно устроил стрельбу. По версии следствия, он застрелил 7 человек, среди которых были военные Нацгвардии, бойцы АТО и волонтер.

Мера пресечения стрелку

Заседание по делу расстрела военных в Житомирской области должно было состояться в 10 утра, однако его несколько раз переносили. В конце концов заседание началось примерно 13:30, передает телеграм-канал Teza.

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В здании находится с полсотни правоохранителей. У здания дежурят представители Нацполиции и Нацгвардии.

22 мая следователи объявили стрелку о подозрении и начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины умышленное убийство.

Внимание! Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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