Масове вбивство на Житомирщині: стрілку обирають запобіжний захід

У Корольовському суді Житомира 23 травня обрали запобіжний захід 58-річному чоловіку, який нещодавно зчинив стрілянину. За версією слідства, він застрелив 7 людей, серед яких були військові Нацгвардії, бійці АТО та волонтер.

Запобіжний захід стрілку Засідання у справі розстрілу військових у Житомирській області мало відбутися о 10 ранку, однак його декілька разів переносили, передає 24 канал. Важливо Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: останні новини 22 травня слідчі оголосили стрільцю про підозру і розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство. Увага! Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення. Вбивство на Житомирщині: головне Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.

Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.

Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.

Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.