Трагедія на Житомирщині: стрільцю оголосили офіційну підозру в умисному вбивстві
22 травня Україну сколихнула новина про масове вбивство на Житомирщині, де загинули 7 осіб. Слідчі вже оголосили стрільцю, який є орендарем ставка, про підозру в умисному вбивстві понад двох людей.
Слідчі оголосили чоловіку про підозру в умисному вбивстві двох і більше людей. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу, пише пресслужба Офісу генпрокурора.
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Для ймовірного вбивці проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Варто відзначити, що резонансна справа перебуває на контролі Офісу генпрокурора.
У відомстві підтвердили: серед вбитих – колишні учасники Операції об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.
Ймовірного вбивцю заарештували одразу ж на місці злочину / Фото Офісу генпрокурора
Масове вбивство на Житомирщині: найголовніше
- Хто затриманий. Власник ставка – 58-річний професійний мисливець Анатолій Захаренко. У 2015 році його притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
- Хто вбиті. Бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамиченко та Андрій Москалець, військові Нацгвардії: Віталій Вульчин і двоє чоловіків із позивними "Фін" та "Скандер", волонтер Роман Ханенка ("Гець"), працівник Київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.
- Хто вижив. 43-річний Вадим Федюнін, він втік від стрільця й подзвонив у поліцію. Наразі невідомо, як він зміг вибратися з будинку, оминувши кулі.
- Ймовірна версія. Конфлікт через війну на Донбасі, який "був підігрітий" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Зброя на місці події. Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіцно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.
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