Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Трагедия на Житомирщине: Стрелку объявили официальное подозрение в умышленном убийстве

- Читати новину українською
Убийство на Житомирщине 22 мая 2020: арендатору объявили подозрение
Масове вбивство сталося у селі Новоселиці / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

22 мая Украину всколыхнула новость о массовом убийстве на Житомирщине, где погибли 7 человек. Следователи уже объявили стрелку, который является арендатором пруда, о подозрении в умышленном убийстве более двух человек.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру в умисному вбивстві двох і більше людей. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу, пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Детально Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: останні новини

Для ймовірного вбивці проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Варто відзначити, що резонансна справа перебуває на контролі Офісу генпрокурора.

У відомстві підтвердили: серед вбитих – колишні учасники Операції об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Житморщина стрілянина

Ймовірного вбивцю заарештували одразу ж на місці злочину / Фото Офісу генпрокурора

Масове вбивство на Житомирщині: найголовніше

  • Хто затриманий. Власник ставка – 58-річний професійний мисливець Анатолій Захаренко. У 2015 році його притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
  • Хто вбиті. Бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамиченко та Андрій Москалець, військові Нацгвардії: Віталій Вульчин і двоє чоловіків із позивними "Фін" та "Скандер", волонтер Роман Ханенка ("Гець"), працівник Київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.
  • Хто вижив. 43-річний Вадим Федюнін, він втік від стрільця й подзвонив у поліцію. Наразі невідомо, як він зміг вибратися з будинку, оминувши кулі.
  • Ймовірна версія. Конфлікт через війну на Донбасі, який "був підігрітий" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
  • Зброя на місці події. Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіцно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей. 
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Полиция Офис генпрокурора Массовое убийство на Житомирщине Жертвы Новости Житомира
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
У Путина серьезные проблемы – Кадырова подкосил коронавирус
сегодня , 22:30 У Путина серьезные проблемы – Кадырова подкосил коронавирус
Іван Яковина
Гонконг готовится к последней битве со злом
сегодня , 21:00 Гонконг готовится к последней битве со злом
Артур Харитонов
5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
сегодня , 13:28 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Марта Пономаренко