Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV, передает 24 Канал.

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Что заявил Вениславский о демобилизации

По его словам, на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно продолжаются обсуждения начала таких необходимых для военных ротаций, поскольку именно такой способ даст возможность отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих.

Впрочем, из-за обострения ситуации на фронте, по его мнению, это стало "не столь реалистичным, как хотелось бы". Таким образом полноценная ротационная система, как объясняет Вениславский, еще не заработала, однако он заверил, что военное командование работает над этим вопросом.

Член комитета напомнил, что "некоторые наши коллеги озвучили и затем предложили внести соответствующие положения в законопроект, который затем в конце концов был изъят по обращению Кабинета министров". Он считает, что подобные заявления сделали от непонимания последствий соответствующих действий.

Во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы – это очень не соответствует, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что сегодня у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих,

– заявил он.

Вениславский говорит, что обеспечение права на отдых для военнослужащих является приоритетом, поэтому комитет рассматривает различные варианты решения проблемы. Он уточнил, что рассмотрение вопроса по законопроекту о демобилизации, вероятно, переносится до изменения ситуации на фронте или по меньшей мере стабилизации.