Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича для АрмияInform.

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Как закон о мобилизации помог усилить ВСУ

Александр Завитневич заявил, что закон о мобилизации был неотложным реагированием на ту ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта.

Он добавил, что по информации Минобороны и Генштаба, после вступления в силу закона, количество мобилизованных выросло в разы. Также военно-учетные данные через ТЦК и приложение Резерв+ обновили миллионы военнообязанных мужчин.

Список положительных изменений можно продолжать. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься изменения. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя, в секторе обороны, инициатив Минобороны, Генштаба и народных избранников,

– объяснил Завитневич.

По словам нардепа, нет ни одного закона, который остается неизменным или застывает во времени своего создания.

К слову, ранее стало известно, что Верховная Рада приняла закон, позволяющий автоматически передавать медицинские данные о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных "Оберег". Изменения в законодательство позволят эффективно внедрить цифровую ВВК в Украине.