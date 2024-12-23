Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Radio NV, передає 24 Канал.

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Що заявив Веніславський про демобілізацію

За його словами, на закритих засіданнях із керівниками ЗСУ, Генштабу та представниками Міноборони постійно тривають обговорення початку таких необхідних для військових ротацій, оскільки саме такий спосіб дасть можливість відпочити протягом декількох місяців для військовослужбовців.

Втім, через загострення ситуації на фронті, на його думку, це стало "не настільки реалістичним, як хотілося б". Таким чином повноцінна ротаційна система, як пояснює Веніславський, ще не запрацювала, проте він запевнив, що військове командування працює над цим питанням.

Член комітету нагадав, що "деякі наші колеги озвучили та потім запропонували внести відповідні положення до законопроєкту, який потім врешті був вилучений за зверненням Кабінету міністрів". Він вважає, що подібні заяви зробили від нерозуміння наслідків відповідних дій.

Під час повномасштабної війни обіцяти, що буде масове звільнення з військової служби – це дуже не відповідає, м’яко кажучи, інтересам національної безпеки й оборони. Я не думаю, що сьогодні у нас в найближчій перспективі є підстави очікувати на закон, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців,

– заявив він.

Веніславський каже, що забезпечення права на відпочинок для військовослужбовців є пріоритетом, тому комітет розглядає різні варіанти розв'язання проблеми. Він уточнив, що розгляд питання щодо законопроєкту про демобілізацію, ймовірно, переноситься до зміни ситуації на фронті або щонайменше стабілізації.