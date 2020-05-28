Ніякого конфлікту за столом не було: деталі взаємин вбитих на Житомирщині АТОвців із Захаренком

Анатолій Захаренко, який у Новоселиці на Житомирщині з рушниці розстріляв компанію АТОвців, не мав із загиблими жодних конфліктів. Крім того, учасники бойових дій на Донбасі дуже часто допомагали чоловікові.

Чи були конфлікти між Захаренком і загиблими АТОвцями

Про це розповів Вадим Федюнін, ветеран батальйону імені Кульчицького. Саме йому вдалося втекти під час жорстокого вбивства АТОвців на Житомирщині. Коментар свідка тих трагічних подій на своїй фейсбук-сторінці опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, на ставок до Захаренка постійно приїздили компанії АТОвців. Більше того, один із загиблих – Роман Ханенко – знав чоловіка упродовж багатьох років. І навіть на початку 2000-х років знайшов йому лікаря. Тоді Захаренку в Києві робили операцію.

"Ми не раз скидалися йому на допомогу, на сауну, на зариблення, привозили компанії рибалок, які завжди платили, допомагали йому чим могли", – зазначив Федюнін.

Він додає, що вони до Захаренка ставилися з повагою. Але другом чи братом для них його назвати не можна. Щоправда, Роман Ханенко перебував з господарем ставка у дружніх взаєминах.

Чи були суперечки за столом? Та різна дурість була. Почали про мусульманство говорити. Пам'ятаю, кажу: "Толіку, ти – не правий. Грузини не можуть бути мусульманами". Я вже намагався згадати - здається, аджарці там – мусульмани,

– каже Федюнін.

Що могло стати причиною трагедії

Федюнін припускає, що у Захаренка могла початися "біла гарячка". За його словами, жодних розумних причин бути не може.

"Він убив гідних людей, порядних, які йому багато років допомагали. Ось як це пояснити? Я не знаю, що нормальна людина може таке пояснити", – зауважив чоловік.

Він переконує, що насправді жодного конфлікту за столом не було. Проте точно не знає, що там сталося.

"Я як подивився, яку пургу запускають на всіх каналах, типу він там був за Росію і проти АТОвців... Насправді, Толік, коли вип'є, стає хвальком. У всіх розмовах чути тільки слово "я". І каже: "Візьміть мене на війну. Мені ж соромно перед вами!" Йому завжди відповідали: "Та заспокойся, ти нам тут потрібен, діти у тебе, займайся", – розповів Федюнін.

Водночас свідок трагедії підкреслює, що всі його побратими ніколи не скажуть людині, що ти не був на війні, а я був.

"Так, серед нас були і засуджені, але всі люди жили, я знаю точно, багато років чесним життям, ніякого криміналу. І служили чесно, коли було треба Батьківщині", – підсумував він.

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