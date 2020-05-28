Жорстоке вбивство АТОвців на Житомирщині: спливли нові деталі трагедії

Семеро чоловіків, яких у Новоселиці на Житомирщині розстріляв орендар ставка, товаришували впродовж шести років. Усі вони служили на сході, де і познайомилися. На риболовлю поїхали після повернення одного з них із фронту. Того вечора, перед вбивством, вони встигли зателефонувати дружинам, аби повідомити, що у них все гаразд.

Остання в житті АТОвців риболовля: деталі

Деталі тих трагічних подій на Житомирщині оприлюднив на правах анонімності син одного із загиблих. Про це повідомляє "Громадське".

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"Мій батько не дожив двох місяців до 50 років. Він був активним учасником Революції Гідності, а потім пішов на війну добровольцем в батальйон імені Кульчицького. Батько був прикладом мужності. Він не боявся смерті і завжди казав, що він – "фартовий". Стільки разів його боронило від смерті", – зазначає чоловік.

За його словами, остання ротація батька була найдовшою — вісім місяців. Два тижні тому він повернувся з війни. І разом із сімома побратимами зібралися на риболовлю.

Один із загиблих добре знав господаря ставка

Журналісти з’ясували, що вони приїхали до ставка зранку 21 травня. Вдень рибалили, маринували м’ясо, і під вечір накрили стіл. Потім зідзвонилися з дружинами сказати, що все гаразд. І опісля пішли спати.

Рома Ханенко ("Гедзь") – один із загиблих – неодноразово приїжджав із друзями й дітьми до цього ставка. Він знав 58-річного орендаря, який здавав ставок для ловлі риби. Вони разом вечеряли з орендарем і жодних конфліктів у них не було,

– каже син загиблого.

Що могло стати причиною трагедії

Водночас, він спростовує інформацію про застілля компанії на риболовлі. За його словами, не всі чоловіки із компанії вживали алкоголь. А його батько точно був непитущим.

Водночас син вбитого прокоментував слова дружини стрільця про конфлікт через військову службу. Він зазначив, що, імовірно, орендарю ставка на його закиди військові могли щось відповісти у грубій формі.

Дружина стрілка назвала причину конфлікту – що нібито АТОвці самі воювали, а орендар не пустив своїх дітей до армії. Я знаю, що мій батько та інші ніколи не могли такого сказати безпідставно. Бо були проти того, щоб молодь ішла на війну. Я думаю, що він щось ляпнув, а вони йому пояснили у грубому тоні. Це все-таки вояки,

– додає він.

За його словами, він не має сумнівів, що орендарю дадуть пожиттєве. Навіть якщо за ним хтось стоїть, він не бачить сенсу захищати зловмисника.

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