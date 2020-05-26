Поліція розповіла подробиці моторошного вбивства атовців на Житомирщині

22 травня на Житомирщині у селі Новоселиця сталася кривава бійня, у якій загинули атовці, волонтери та Нацгвардійці. За кілька днів після трагедії, в якій загинули сім осіб, у міністерстві внутрішніх справ розповіли трохи деталей про хід слідства.

У справі вже призначили до двох сотень експертиз та створили посилену слідчо-оперативну групу під керівництвом прокуратури. Подробиці масового вбивства розповіли у пресслужбі МВС.

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Перебіг вбивства

Тіла загиблих були залишені у кількох місцях. Тіла двох знайшли в альтанці, де перед трагедією усі, зокрема і стрілець, вечеряли. Тіла ще двох поліцейські виявили на вході до іншого будинку, де шестеро з гостей спали. Молодший із загиблих був у найбільш давніх і приязних стосунках із підозрюваним. Попередньо, кажуть в МВС, їхнє знайомство тривало близько 10 років, і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Ще тіла трьох чоловіків, 1970, 1973 та 1990 років народження, знайшли на ліжках в одній з кімнат будинку.

Зафіксовані на місці обставини вказують на те, що подальші події були несподіваними і неочікуваними для загиблих,

– пишуть у МВС.

Вилучена зброя на авто

У ході огляду вилучили 6 одиниць вогнепальні зброї – уся зареєстрована та належала учасникам події.

Підозрюваному – гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру.

Загиблим – мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругєр", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ.

Зауважимо. У попередній інформації від поліції зазначалося, що з місця трагедії вилучили 5 одиниць зброї.

Окрім того, під час огляду було виявлено набої та гільзи, два ножі.

Серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 ("Нива"), що належить підозрюваному, та "Нісан Наваро" і "Шкода Октавія", на яких приїхали загиблі.

Хто загинув внаслідок стрілянини:

Боєць батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боєць батальйону Кульчицького Андрій Москалець ("Мальок);

Боєць Бригади швидкого реагування та ветеран батальйону Кульчицького Віталій Вульчин ("Розстрига");

Ветеран батальйону Кульчицького Володимир Купріянов ("Фін");

Ветеран батальйону Кульчицького Ескендер Османов ("Ескендер");

Ветеран батальйону Кульчицького та волонтер Роман Ханенко ("Гетць");

Ветеран батальйону Кульчицького Олександр Білоус ("Білий").

Важливо! 26 травня із загиблими прощатимуться у Києві на Лісовому кладовищі. Усіх вбитих поховають поруч.