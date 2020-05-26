Полиция рассказала подробности жуткого убийства атовцев на Житомирщине

22 мая на Житомирщине в селе Новоселица произошла кровавая бойня, в которой погибли атовцы, волонтеры и Нацгвардейцы. Через несколько дней после трагедии, в которой погибли семь человек, в министерстве внутренних дел рассказали немного деталей о ходе следствия.

В деле уже назначили до двух сотен экспертиз и создали усиленную следственно-оперативную группу под руководством прокуратуры. Подробности массового убийства рассказали в пресс-службе МВД.

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Ход убийства

Тела погибших были оставлены в нескольких местах. Тела двух нашли в беседке, где перед трагедией все, в том числе и стрелок, ужинали. Тела еще двух полицейских обнаружили на входе в другое здание, где шестеро из гостей спали. Младший из погибших был в наиболее древних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, говорят в МВД, их знакомство продолжалось около 10 лет, и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Еще тела трех мужчин, 1970, 1973 и 1990 годов рождения, нашли на кроватях в одной из комнат дома.

Зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были внезапными и неожиданными для погибших,

– пишут в МВД.

Изъятое оружие и авто

В ходе осмотра изъяли 6 единиц огнестрельного оружия – все зарегистрировано и принадлежало участникам события.

Подозреваемому – гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра.

Погибшим – охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ.

Заметим. В предыдущей информации от полиции отмечалось, что с места трагедии изъяли 5 единиц оружия.

Кроме того, при осмотре были обнаружены патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащей подозреваемому, и "Ниссан Наваро" и "Шкода Октавия", на которых приехали погибшие.

Кто погиб в результате стрельбы:

Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамико")

Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек)

Боец Бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига")

Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Финн");

Ветеран батальона Кульчицкого Ескендер Османов ("Ескендер")

Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гетц")

Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").

Важно! 26 мая с погибшими будут прощаться в Киеве на Лесном кладбище. Всех убитых похоронят рядом.