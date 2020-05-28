Жестокое убийство АТОшников на Житомирщине: всплыли новые детали трагедии
Семеро мужчин, которых в Новоселице на Житомирщине расстрелял арендатор пруда, дружили на протяжении шести лет. Все они служили на востоке, где и познакомились. На рыбалку они поехали по возвращении одного из них с фронта. В тот вечер, перед убийством, они успели позвонить женам, чтобы сообщить, что у них все в порядке.
Последняя в жизни АТОвцев рыбалка: детали
Детали тех трагических событий на Житомирщине обнародовал на правах анонимности сын одного из погибших. Об этом сообщает "Громадське".
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"Мой отец не дожил двух месяцев до 50 лет. Он был активным участником Революции Достоинства, а затем ушел на войну добровольцем в батальон имени Кульчицкого. Отец был примером мужества. Он не боялся смерти и говорил, что он – "фартовый". Столько раз его защищало от смерти", – отмечает мужчина.
По его словам, последняя ротация отца была длинной – восемь месяцев. Две недели назад он вернулся с войны. И вместе с семью собратьями собрался на рыбалку.
Один из погибших хорошо знал хозяина пруда
Журналисты выяснили, что они приехали к пруду утром 21 мая. Днем рыбачили, мариновали мясо, а под вечер накрыли стол. Затем созвонились с женами сказать, что все в порядке. И потом пошли спать.
Рома Ханенко ("Овод") – один из погибших – неоднократно приезжал с друзьями и детьми к этому пруду. Он знал 58-летнего арендатора, который сдавал пруд для ловли рыбы. Они вместе ужинали с арендатором и никаких конфликтов у них не было,
– говорит сын погибшего.
Что могло стать причиной трагедии
В то же время, он опровергает информацию о застолье компании на рыбалке. По его словам, не все мужчины из компании употребляли алкоголь. А его отец точно был трезвенником.
В то же время сын убитого прокомментировал слова жены стрелка о конфликте из-за военной службы. Он отметил, что, вероятно, арендатору пруда на его упреки военные могли что-то ответить в грубой форме.
Жена стрелка назвала причину конфликта – якобы АТОшники сами воевали, а арендатор не пустил своих детей в армию. Я знаю, что мой отец и другие никогда не могли такого сказать безосновательно. Потому что против того, чтобы молодежь шла на войну. Я думаю, что он что-то ляпнул, а они ему объяснили в грубом тоне. Это все-таки воины,
– добавляет он.
По его словам, он не сомневается, что арендатору дадут пожизненное. Даже если за ним кто-то стоит, он не видит смысла защищать злоумышленника.
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Убийство АТОвцев на Житомирщине: главное
- Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Тогда 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Лишь одному человеку удалось сбежать.
- Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.
- Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогрета" выпитым алкоголем. Военные товарищи погибших в Житомирской области бойцов считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
- Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.
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