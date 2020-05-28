Жестокое убийство АТОшников на Житомирщине: всплыли новые детали трагедии

Семеро мужчин, которых в Новоселице на Житомирщине расстрелял арендатор пруда, дружили на протяжении шести лет. Все они служили на востоке, где и познакомились. На рыбалку они поехали по возвращении одного из них с фронта. В тот вечер, перед убийством, они успели позвонить женам, чтобы сообщить, что у них все в порядке.

Последняя в жизни АТОвцев рыбалка: детали

Детали тех трагических событий на Житомирщине обнародовал на правах анонимности сын одного из погибших. Об этом сообщает "Громадське".

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"Мой отец не дожил двух месяцев до 50 лет. Он был активным участником Революции Достоинства, а затем ушел на войну добровольцем в батальон имени Кульчицкого. Отец был примером мужества. Он не боялся смерти и говорил, что он – "фартовый". Столько раз его защищало от смерти", – отмечает мужчина.

По его словам, последняя ротация отца была длинной – восемь месяцев. Две недели назад он вернулся с войны. И вместе с семью собратьями собрался на рыбалку.

Один из погибших хорошо знал хозяина пруда

Журналисты выяснили, что они приехали к пруду утром 21 мая. Днем рыбачили, мариновали мясо, а под вечер накрыли стол. Затем созвонились с женами сказать, что все в порядке. И потом пошли спать.

Рома Ханенко ("Овод") – один из погибших – неоднократно приезжал с друзьями и детьми к этому пруду. Он знал 58-летнего арендатора, который сдавал пруд для ловли рыбы. Они вместе ужинали с арендатором и никаких конфликтов у них не было,

– говорит сын погибшего.

Что могло стать причиной трагедии

В то же время, он опровергает информацию о застолье компании на рыбалке. По его словам, не все мужчины из компании употребляли алкоголь. А его отец точно был трезвенником.

В то же время сын убитого прокомментировал слова жены стрелка о конфликте из-за военной службы. Он отметил, что, вероятно, арендатору пруда на его упреки военные могли что-то ответить в грубой форме.

Жена стрелка назвала причину конфликта – якобы АТОшники сами воевали, а арендатор не пустил своих детей в армию. Я знаю, что мой отец и другие никогда не могли такого сказать безосновательно. Потому что против того, чтобы молодежь шла на войну. Я думаю, что он что-то ляпнул, а они ему объяснили в грубом тоне. Это все-таки воины,

– добавляет он.

По его словам, он не сомневается, что арендатору дадут пожизненное. Даже если за ним кто-то стоит, он не видит смысла защищать злоумышленника.

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