Бійня на Житомирщині з АТОвцями: вирок можуть винести вже після 4 червня

У п’ятницю, 4 червня, Богунський районний суд Житомира планує провести дебати у справі про вбивство семи друзів, які приїхали на риболовлю, зокрема військовослужбовців та ветеранів війни на Сході.

Про це 24 каналу повідомив син одного з загиблих, старшого сержанта Віталія Вульчина, Максим. Зазвичай дебати є фінальним акордом у розгляді судової справи.

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Компанія з 8 чоловіків вирішила відпочити за рибалкою на ставку у Попільнянському районі Житомирської області 22 травня 2020 року. Раніше вони вже збиралися на цьому місці, тому із орендарем були знайомі.

Троє з рибалок були чинними військовослужбовцями Нацгвардії. Інші – волонтери та добровольці, які брали участь у захисті України від російських загарбників.

За словами Вадима Федюніна (єдиного свідка, який вижив під час цих подій), обвинуваченого у масовому вбивстві – Анатолія Захаренка товариші знали протягом 15 років. На відпочинок до нього їздили вже не вперше. В ніч проти 22 травня Захаренко розстріляв відпочивальників із власної мисливської рушниці. Одному з чоловіків вдалося втекти з місця події та повідомити правоохоронців. Інші семеро були вбиті. Частина з них – уві сні.

Хто загинув внаслідок стрілянини:

Боєць батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боєць батальйону Кульчицького Андрій Москалець ("Мальок);

Боєць Бригади швидкого реагування та ветеран батальйону Кульчицького Віталій Вульчин ("Розстрига");

Ветеран батальйону Кульчицького Володимир Купріянов ("Фін");

Ветеран батальйону Кульчицького Ескендер Османов ("Ескендер");

Ветеран батальйону Кульчицького та волонтер Роман Ханенко ("Гедзь");

Ветеран батальйону Кульчицького Олександр Білоус ("Білий").

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За словами сина вбитого, скоріше за все, 4 червня головуюча суддя Наталія Гулак планує вийти до нарадчої кімнати виносити вирок.

Перше засідання у цій справі відбулось 29 грудня 2020 року.

Дуже квапливий процес. Десь пів року пройшло і суддя вже дуже хоче завершити цей процес. Це дивує. Зазвичай навіть дрібніші справи не ведуться так швидко. Тут – сім вбитих, 12 томів справи і така швидкість розгляду. За наявною інформацією суддя скоро має іти у відставку і хоче завершити цю справу швидше,

– сказав Вульчин.

При цьому, за його словами, це засідання планувалось взагалі на 7 травня. Але його перенесли на 4 червня через хворобу судді.

За планом, на цьому засіданні мав відбутись допит підсудного, попри те, що сам він висловив небажання відповідати на запитання сторони потерпілих.

"Це було одне з ключових засідань. Ми до нього готувались. 7 травня прийшло повідомлення про те, що заплановане раніше засідання тепер позачергово і в терміновому порядку буде проведене 18 травня. Представники потерпілих мали інші заздалегідь призначені судові засідання на цю саму дату. вирішили подати заяву з проханням перенести засідання на 4 червня (як і планувалось) через об'єктивні причини і не проводити його без присутності потерпілих або їх представників. Потерпілі не пропустили жодного засідання до цього. Однак, наша заява була просто проігнорована. Хоча коли сторона захисту просила переніс іншого засідання їм це узгодили, як і переніс через хворобу судді", – розповів Вульчин.

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За його словами, 17 травня у другій половині дня деяким потерпілим прийшло SMS-повідомлення з вимогою явитись на судове засідання наступного дня. В терміновому порядку були вислані ідентичні заяви про переніс вже від лиця кожного з потерпілих. Однак засідання все ж провели 18 травня.

Цей факт, як і низку інших, родини загиблих вважають таким, що може свідчити про упередженість судді.

Зокрема, як розповідає Вульчин, один зі свідків – співробітник Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції – заявив, що він буцімто провів власне розслідування і прийшов до висновку, що винні саме загиблі, і що він взагалі бачив там "мішки зброї".

"Ніяких доказів він не навів, але суддя його не зупиняла, хоча не фотодоказах ніяких мішків зброї не було. Цікаво те, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки були першими, хто прибув на місце злочину. Це ті самі співробітники, які співпрацювали із Захаренком по справі із затримання начальника поліції, ті самі, які першими оглядали місце злочину. Водночас коли свідчили працівники поліції Попільнянського району, один з них повідомив, що на місце подій приїхав їх начальник і здивувався тому, що підозрюваний не був закутий у кайданки. У відповідь на це суддя відреагувала емоційно, даючи свою негативну оцінку цьому висловлюванню", – додає він.

Разом із тим, як розповідає Максим, коли свідчення у суді давала людина, яка прихистила єдиного свідка розстрілу, адвокат запитав чи знає вона про випадки погроз зі сторони підсудного своїм односельцям або комусь ще. "Свідок відповів ствердно, але суддя Гулак його перервала питанням, чи він бачив це особисто, на що той відповів негативно, і тоді вона заявила, що це все плітки "з області одна баба сказала". На відміну від "мішків зброї", так?", – каже син загиблого.

Коли розглядалися фотографії з дня, вилучені з телефона одного із загиблих, ветерана російсько-української війни та волонтера Романа Ханенка, на яких зокрема були зображені загиблі зі своєю зброєю: суддя сказала "Хлопчики бавляться зі зброєю,

– додає він.

Знімок, зроблений одним із загиблих у день вбивства / Фото з телефону загиблого

Знімок, зроблений одним із загиблих у день вбивства / Фото з телефону загиблого

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За словами Вульчина, представники постраждалих вимагатимуть довічного ув’язнення для Захаренка, оскільки у цій справі, на їхню думку, саме такий вирок є єдиним юридично адекватним рішенням.