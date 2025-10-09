Умер соучредитель телеканала "1+1", бизнесмен Борис Фуксман
- 9 октября умер медиамагнат и соучредитель "1+1" Борис Фуксман от болезни.
- Продюсер Александр Роднянский назвал Фуксмана успешным предпринимателем, который поддерживал его проекты.
Вечером 9 октября стало известно о смерти бизнесмена Бориса Фуксмана. Он был медиамагнатом, инвестором и кинопродюсером.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение продюсера Александра Роднянского в инстаграме.
Что пишут о смерти Фуксмана?
Александр Роднянский сообщил о смерти своего двоюродного брата – Бориса Фуксмана. По его словам, мужчина умер от болезни.
У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей. Сил писать о нем, человеке, полном жизни и любви, у меня нет. Я просто хочу поделиться горем,
– рассказал Роднянский.
Продюсер отметил, что Фуксман был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и достиг большого успеха. Он поддерживал проекты Роднянского, одним из которых был телеканал "1+1".