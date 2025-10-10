Вместе со своим двоюродным братом Александром Роднянским они основали украинский телеканал "1+1". Подробнее о биографии покойного бизнесмена читайте в материале 24 Канала.

Детство и ранние годы жизни

Дата и место рождения бизнесмена являются спорными. По версии Википедии, Борис Фуксман появился на свет 12 февраля 1947 года в еврейской семье в Киеве. По обнародованным СБУ в 2001 году данным, – в Риге, Латвия.

В 1970 году парень окончил Киевский торгово-экономический институт. После четыре года работал ассистентом оператора на Киевской киностудии документальных фильмов.

Позже во время эмиграции евреев из СССР семья Фуксманов переехала в Германию, где и осталась.

К слову, Фуксман входил в президиум Еврейской конфедерации Украины, создание которой в 1999 году инициировал пророссийский политик Вадим Рабинович, что с ноября 2024 находится под санкциями СНБО.

Основание "1+1" и другие проекты

В 1979 году близкий к искусству Борис основал артгалерею в Дюссельдорфе, а уже в 1990 году вместе с двоюродным братом Александром Роднянским переехал в Украину, где открыл продакшн-компанию Innova Film.

В 1995 году они вместе основали телеканал "1+1".

Справка: в 200 – 2008 годах Фуксман и Роднянский постепенно продают свои доли венгерской компании CME. После этого она продала "1+1" своему миноритарному акционеру – украино-израильскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Окончательно сделку завершили в апреле 2010 года.

В 2007 году вместе с двоюродным братом и российско-немецким бизнесменом Махаэлем Флихтом основал украинскую сеть кинотеатров "Синема Сити".

В 2012 году в Киеве завершилось строительство отеля Hilton Kyiv, которое частично также спонсировал Фуксман.

В 2019 году он сообщил, что приостановил инвестиционные проекты на территории Украины и сосредоточился на инвестировании в недвижимость Германии.

Семья и роман с нардепом Ириной Бережной

Бизнесмен имел трех дочерей со своей женой Лилией – Елену, Наталью и Мишель.

Кроме того, Фуксман признал себя отцом рожденной в 2009 году Даниэллы – дочери пророссийского депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной.

Женщина была любовницей медиамагната, но погибла в автокатастрофе в 2017 году на побережье Адриатического моря. После он отсудил дочь у ее бабушки – матери Бережной.