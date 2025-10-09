Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение продюсера Александра Роднянского в инстаграме.

Что пишут о смерти Фуксмана?

Александр Роднянский сообщил о смерти своего двоюродного брата – Бориса Фуксмана. По его словам, мужчина умер от болезни.

У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей. Сил писать о нем, человеке, полном жизни и любви, у меня нет. Я просто хочу поделиться горем,

– рассказал Роднянский.

Продюсер отметил, что Фуксман был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и достиг большого успеха. Он поддерживал проекты Роднянского, одним из которых был телеканал "1+1".