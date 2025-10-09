Про це пише 24 Канал із посиланням на допис продюсера Олександра Роднянського в інстаграмі.

Дивіться також Помер син легенди боксу Артуро Гатті: що відомо про раптову смерть 17-річного боксера

Що пишуть про смерть Фуксмана?

Олександр Роднянський повідомив про смерть свого двоюрідного брата – Бориса Фуксмана. За його словами, чоловік помер від хвороби.

У мене не було людини ближчої. Крім дружини й дітей. Сил писати про нього, людину, сповнену життя і любові, у мене немає. Я просто хочу поділитися горем,

– розповів Роднянський.

Продюсер зазначив, що Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив в Європі більше півстоліття. Він почав все з "нуля" і досяг великого успіху. Він підтримував проєкти Роднянського, одним з яких був телеканал "1+1".