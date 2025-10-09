Укр Рус
9 жовтня, 22:38
Помер співзасновник телеканалу "1+1", бізнесмен Борис Фуксман

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 9 жовтня помер медіамагнат і співзасновник "1+1" Борис Фуксман від хвороби.
  • Продюсер Олександр Роднянський назвав Фуксмана успішним підприємцем, який підтримував його проєкти.

Увечері 9 жовтня стало відомо про смерть бізнесмена Бориса Фуксмана. Він був медіамагнатом, інвестором та кінопродюсером.

Про це пише 24 Канал із посиланням на допис продюсера Олександра Роднянського в інстаграмі.

Що пишуть про смерть Фуксмана?

Олександр Роднянський повідомив про смерть свого двоюрідного брата – Бориса Фуксмана. За його словами, чоловік помер від хвороби.

У мене не було людини ближчої. Крім дружини й дітей. Сил писати про нього, людину, сповнену життя і любові, у мене немає. Я просто хочу поділитися горем,
– розповів Роднянський.

Продюсер зазначив, що Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив в Європі більше півстоліття. Він почав все з "нуля" і досяг великого успіху. Він підтримував проєкти Роднянського, одним з яких був телеканал "1+1".

 