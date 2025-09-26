Аэропорт Ольборга в Дании вынужденно закрыли на несколько часов. А все снова из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве.

Это произошло вечером 25 сентября, и этот инцидент стал уже третьим подобным случаем в стране только за последнюю неделю. 24 Канал благодаря Ekstra Bladet расскажет об этом подробнее.

Неизвестные дроны снова заметили в Дании: какой была хронология событий?

Новый инцидент с неизвестными БпЛА вызвал беспокойство среди датских правоохранительных органов, военных и чиновников. Безопасность критической инфраструктуры оказалась под сомнением с 21:45 по местному времени. Именно тогда заметили первые дроны над Ольборгом.

Полиция и сотрудники аэропорта сразу сообщили об инциденте в социальных сетях и молниеносно отреагировали – эвакуировали пассажиров и персонал, закрыв аэропорт почти до часу ночи. Несколько рейсов пришлось задержать или перенаправить, как передает датский телеканал TV2.

Заметим, ранее над другими аэропортами Дании, например Эсбьерг, Зондерборг, и над военной базой Скридструп также фиксировали похожие дроны. Известно, что они были со световыми сигналами, и их было несколько.

Добавим, что, по открытым данным, аэропорт Ольборга обслуживает не только гражданские рейсы, но и военные операции, а еще является базой для спецназа. В настоящее время продолжается расследование. Все аэропорты Дании работают в режиме усиленной безопасности.

Обратите внимание: 26 сентября в ЕС запланировано обсуждение проекта "стены дронов" для защиты границ и аэропортов.

Какой была официальная реакция на предыдущие инциденты?