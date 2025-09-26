Аеропорт Ольборга у Данії вимушено закрили на кілька годин. А все знову через появу невідомих дронів у повітряному просторі.

Це сталося ввечері 25 вересня, і цей інцидент став вже третім подібним випадком у країні лише за останній тиждень. 24 Канал завдяки Ekstra Bladet розповість про це докладніше.

Невідомі дрони знову помітили у Данії: якою була хронологія подій?

Новий інцидент із невідомими БпЛА спричинив занепокоєння серед данських правоохоронних органів, військових та урядовців. Безпека критичної інфраструктури опинилася під сумнівом з 21:45 за місцевим часом. Саме тоді помітили перші дрони над Ольборгом.

Поліція та співробітники аеропорту одразу повідомили про інцидент у соціальних мережах і блискавично відреагували – евакуювали пасажирів та персонал, закривши аеропорт до майже першої години ночі. Декілька рейсів довелося затримати або перенаправити, як передає данський телеканал TV2.

Зауважимо, раніше над іншими аеропортами Данії, як-от Есб'єрг, Зондерборг, та над військовою базою Скрідструп також фіксували схожі дрони. Відомо, що вони були зі світловими сигналами, і їх було кілька.

Додамо, що, за відкритими даними, аеропорт Ольборга обслуговує не тільки цивільні рейси, а й військові операції, а ще є базою для спецпризначенців. Наразі триває розслідування. Усі аеропорти Данії працюють у режимі посиленої безпеки.

Зверніть увагу: 26 вересня в ЄС заплановане обговорення проєкту "стіни дронів" для захисту кордонів та аеропортів.

Якою була офіційна реакція на попередні інциденти?