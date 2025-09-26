Таємничі дрони знову налякали Данію та змусили владу Ольборга блискавично реагувати
- Аеропорт Ольборга в Данії закрили через появу невідомих дронів, що стало третім подібним випадком за тиждень.
- Міністр оборони Данії назвав інциденти "гібридною атакою", підозрюючи іноземне втручання.
Аеропорт Ольборга у Данії вимушено закрили на кілька годин. А все знову через появу невідомих дронів у повітряному просторі.
Це сталося ввечері 25 вересня, і цей інцидент став вже третім подібним випадком у країні лише за останній тиждень. 24 Канал завдяки Ekstra Bladet розповість про це докладніше.
Трохи раніше Дрони над Данією: у Росії цинічно відповіли на звинувачення
Невідомі дрони знову помітили у Данії: якою була хронологія подій?
Новий інцидент із невідомими БпЛА спричинив занепокоєння серед данських правоохоронних органів, військових та урядовців. Безпека критичної інфраструктури опинилася під сумнівом з 21:45 за місцевим часом. Саме тоді помітили перші дрони над Ольборгом.
Поліція та співробітники аеропорту одразу повідомили про інцидент у соціальних мережах і блискавично відреагували – евакуювали пасажирів та персонал, закривши аеропорт до майже першої години ночі. Декілька рейсів довелося затримати або перенаправити, як передає данський телеканал TV2.
Зауважимо, раніше над іншими аеропортами Данії, як-от Есб'єрг, Зондерборг, та над військовою базою Скрідструп також фіксували схожі дрони. Відомо, що вони були зі світловими сигналами, і їх було кілька.
Додамо, що, за відкритими даними, аеропорт Ольборга обслуговує не тільки цивільні рейси, а й військові операції, а ще є базою для спецпризначенців. Наразі триває розслідування. Усі аеропорти Данії працюють у режимі посиленої безпеки.
Зверніть увагу: 26 вересня в ЄС заплановане обговорення проєкту "стіни дронів" для захисту кордонів та аеропортів.
Якою була офіційна реакція на попередні інциденти?
- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 25 вересня назвав появу безпілотників у данському небі "гібридною атакою", організованою професійно. Є підозра щодо іноземного втручання.
- Водночас міністр юстиції Пітер Хуммельгаард заявив, що Данія працює над новими законом, що дозволить силовикам збивати дрони поблизу аеропортів. А також над посиленням систем раннього реагування