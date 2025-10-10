На днях в Украине приняли новый закон, который позволяет бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета. В то же время он не освобождает таких граждан от административной и уголовной ответственности.

Какое наказание за нарушение правил воинского учета?

Новый закон касается тех, кто:

не имеет вообще или имеет ненадлежащим образом оформленные военно-учетные документы,

не состоит на воинском учете,

не уточнил персональные данные,

находится в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В издании отмечают, что при подготовке законопроекта ко второму чтению авторы решили добавить норму, согласно которой бронирование таких лиц не освобождает их от ответственности "за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, что за это предусмотрен административный штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Кроме того, за уклонение от призыва могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, наказывается штрафом от 5100 до 8 500 грн или исправительными работами на срок до одного года,

– также добавляют специалисты.

Поэтому избежать ответственности забронированным не получится.

В то же время законодатели не предусмотрели, как урегулировать ситуацию, когда лицо возьмут на работу, но в дальнейшем его будут уголовно преследовать.

Кроме того, работодателей не будут привлекать к ответственности за заключение трудовых договоров с такими работниками.

К слову, бронировать таких работников можно сроком до 45 календарных дней и не более одного раза в календарный год.

Если работник устранит нарушения воинского учета, то он будет подлежать бронированию на общих основаниях.

