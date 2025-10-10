Днями в Україні прийняли новий закон, який дозволяє бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка. Водночас він не звільняє таких громадян від адміністративної та кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Яке покарання за порушення правил військового обліку?

Новий закон стосується тих, хто:

не має взагалі або має неналежним чином оформлені військово-облікові документи,

не перебуває на військовому обліку,

не уточнив персональні дані,

перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У виданні зауважують, що під час підготовки законопроєкту до другого читання автори вирішили додати норму, відповідно до якої бронювання таких осіб не звільняє їх від відповідальності "за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, що за це передбачений адміністративний штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Окрім того, за ухилення від призову можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років.

Ухилення призовника, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року,

– також додають фахівці.

Тож уникнути відповідальності заброньованим не вийде.

Водночас законодавці не передбачили, як врегулювати ситуацію, коли особу візьмуть на роботу, але надалі її будуть кримінально переслідувати.

Окрім того, роботодавців не будуть притягувати до відповідальності за укладення трудових договорів з такими працівниками.

До слова, бронювати таких працівників можна строком до 45 календарних днів і не більше одного разу на календарний рік.

Якщо працівник усуне порушення військового обліку, то він буде підлягати бронюванню на загальних підставах.

