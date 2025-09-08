Является ли бронирование основанием, чтобы не проходить ВВК: объяснение адвоката
Юрист отметила, что сейчас ВВК проходят и те, кто подается на отсрочку или на бронирование. Исключения составляют лишь отдельные случаи.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Riyako&partners" Екатерины Анищенко для РБК-Украина.
Что юрист сказала о ВВК?
По словам адвоката, прохождение ВВК является одной из стадий всего процесса. Сейчас практика такова, что ВВК проходят и те, кто подается на отсрочку или на бронирование. Исключения составляют лишь отдельные случаи. Например, проходить ВЛК не надо тем, кто уже имеет оформленное бронирование.
Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки,
– отметила Анищенко.
В частности, на медосмотр не отправляют:
- Призывников (мужчины 18-25 лет), кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным. ВВК для призывников проводят только при добровольном поступлении на службу. Получение дубликата удостоверения о приписке происходит без медосмотра, но при первичной постановке на учет его проходят.
- Призывников, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу, – их не мобилизуют и не направляют на ВВК.
- Военнообязанных с заявлением об отсрочке – на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки.
- Военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Минэкономики.
- Лиц, снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояние здоровья или приговор за тяжкое/особо тяжкое преступление.
Мобилизация в Украине: что известно о последних новостях?
К слову, адвокат объяснила, что мужчины с инвалидностью второй и третьей группы, назначенной после 24 февраля 2022 года, должны подтвердить статус до 1 ноября, чтобы избежать потери прав на льготы и отсрочки от мобилизации.
Повторный осмотр могут не проходить лица с тяжелыми нарушениями, без конечностей или с серьезными заболеваниями.
Напомним, что в июле в мобильном приложении Резерв+ появилась возможность оплачивать штраф за неуточнение данных вовремя. Он теперь позволяет оплачивать штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета, включая неявку по повестке.