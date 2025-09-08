Юристка зауважила, що наразі ВЛК проходять і ті, хто подається на відстрочку або на бронювання. Винятки становлять лише окремі випадки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії "Riyako&partners" Катерини Аніщенко для РБК-Україна.

Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні

Що юристка сказала про ВЛК?

За словами адвокатки, проходження ВЛК є однією зі стадій усього процесу. Наразі практика така, що ВЛК проходять і ті, хто подається на відстрочку або на бронювання. Винятки становлять лише окремі випадки. Наприклад, проходити ВЛК не треба тим, хто вже має оформлене бронювання.

Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією зі стадій процесу – або мобілізації, або отримання відстрочки,

– зауважила Аніщенко.

Зокрема, на медогляд не відправляють:

Призовників (чоловіки 18-25 років), крім тих, хто проходив строкову службу, закінчив військову кафедру чи вже став військовозобов'язаним. ВЛК для призовників проводять лише за добровільного вступу на службу. Отримання дубліката посвідчення про приписку відбувається без медогляду, але під час первинної постановки на облік його проходять.

крім тих, хто проходив строкову службу, закінчив військову кафедру чи вже став військовозобов'язаним. ВЛК для призовників проводять лише за добровільного вступу на службу. Отримання дубліката посвідчення про приписку відбувається без медогляду, але під час первинної постановки на облік його проходять. Призовників , які до 25 років пройшли загальновійськову підготовку або базову службу, – їх не мобілізують і не направляють на ВЛК.

, які до 25 років пройшли загальновійськову підготовку або базову службу, – їх не мобілізують і не направляють на ВЛК. Військовозобов’язаних зі заявою про відстрочку – на час її розгляду (7 днів) і протягом дії наданої відстрочки.

– на час її розгляду (7 днів) і протягом дії наданої відстрочки. Військовозобов’язаних із відстрочкою за бронюванням від підприємства та рішенням Мінекономіки.

від підприємства та рішенням Мінекономіки. Осіб, знятих з обліку через досягнення граничного віку, стан здоров’я чи вирок за тяжкий/особливо тяжкий злочин.

Мобілізація в Україні: що відомо про останні новини?