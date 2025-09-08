Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Riyako&partners" Екатерины Анищенко для РБК-Украина.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Что юрист сказала о ВВК?

По словам адвоката, прохождение ВВК является одной из стадий всего процесса. Сейчас практика такова, что ВВК проходят и те, кто подается на отсрочку или на бронирование. Исключения составляют лишь отдельные случаи. Например, проходить ВЛК не надо тем, кто уже имеет оформленное бронирование.

Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки,

– отметила Анищенко.

В частности, на медосмотр не отправляют:

Призывников (мужчины 18-25 лет), кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным. ВВК для призывников проводят только при добровольном поступлении на службу. Получение дубликата удостоверения о приписке происходит без медосмотра, но при первичной постановке на учет его проходят.

кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным. ВВК для призывников проводят только при добровольном поступлении на службу. Получение дубликата удостоверения о приписке происходит без медосмотра, но при первичной постановке на учет его проходят. Призывников , которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу, – их не мобилизуют и не направляют на ВВК.

, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу, – их не мобилизуют и не направляют на ВВК. Военнообязанных с заявлением об отсрочке – на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки.

– на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки. Военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Минэкономики.

от предприятия и решением Минэкономики. Лиц, снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояние здоровья или приговор за тяжкое/особо тяжкое преступление.

Мобилизация в Украине: что известно о последних новостях?