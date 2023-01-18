Погибла женщина и ребенок, которые шли в садик: подробности о жертвах авиакатастрофы в Броварах

В Броварах возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли многие люди. В частности, стало известно о смерти женщины с ребенком, которые как раз подходили к дошкольному учебному заведению.

В среду утром, 18 января, в городе Броварах Киевской области упал вертолет ЕС-225 Super Puma. Известно, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместители, однако в результате этой трагедии также погибли проходившие мимо люди.

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Гибель женщины и ребенка

В частности, на своей личной странице в инстаграме Анна Волкова сообщила, что из-за этой катастрофы погибла жена и дочь крестного ее сестры. В то же время она отметила, что у вдовца остался ребенок.

Сегодня у нас произошла трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь,

– написала она.

Кроме того, Анна обратилась ко всем неравнодушным и призвала помочь семье деньгами. Она оставила карту мужа погибшей женщины Александра: 4441 1144 5500 4760.

Погибшие мать и дочь из Броваров: смотрите фотографии

Что нужно знать об авиакатастрофе в Броварах

Около 16:00 18 января спасатели закончили все работы на месте трагедии. Известно, что погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

Как уже отмечалось, на борту был глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Также в вертолете находился первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Собственно, Служба безопасности Украины устанавливает, что могло стать причиной падения вертолета. Также правительство создало специальную рабочую группу, которая будет расследовать причины авиакатастрофы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал воздержаться от теорий заговоров, спекуляций и дождаться официальных сообщений специалистов, которые будут расследовать причины этой трагедии.

выражает соболезнования всем родным и близким людей, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.