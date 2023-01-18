Загинула жінка та дитина, які йшли у садок: подробиці про жертв авіатрощі в Броварах

У Броварах поблизу дитячого садочка впав вертоліт, внаслідок чого загинуло чимало людей. Зокрема, стало відомо про смерть жінки з дитиною, які якраз доходили до дошкільного навчального закладу.

У середу вранці, 18 січня, у місті Броварах, що у Київській області, впав гелікоптер ЕС-225 Super Puma. Відомо, що на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники, однак внаслідок цієї трагедії також загинули люди, що проходили повз.

Читайте також Монастирський першим доповів Зеленському про вторгнення: чим запам'ятається загиблий міністр

Загибель жінки та дитини

Власне, на своїй особистій сторінці в інстаграмі Анна Волкова повідомила, що через цю катастрофу загинула дружина та донька хрещеного її сестри. Водночас вона зазначила, що у вдівця залишилась дитина.

Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,

– написала вона.

Окрім того, Анна звернулася до всіх небайдужих та закликала допомогти сім'ї грошима. Вона залишила карту чоловіка загиблої жінки Олександра: 4441 1144 5500 4760.

Загиблі мати та донька з Броварів: дивіться світлини

Що потрібно знати про авіакатастрофу в Броварах

Близько 16:00, 18 січня рятувальники закінчили усі роботи на місці трагедії. Загалом відомо, що загинуло 14 осіб, серед них – 1 дитина. Окрім того, постраждало 25 осіб, з них – 11 дітей.

Як ми уже зазначали, на борту був глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Також у вертольоті перебував його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Власне, наразі Служба безпеки України встановлює, що могло стати причиною падіння гелікоптера. Також уряд створив спеціальну робочу групу, яка розслідуватиме причини падіння літального апарату.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав утриматись від створювання теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних повідомлень від фахівців, що розслідуватимуть причини цієї трагедії.

висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння літака у Броварах.